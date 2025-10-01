黃曉剛出任Arm台灣總裁 持續強化與台灣科技業合作關係

矽智財大廠安謀（Arm）於1日宣布，聘黃曉剛從即日起出任Arm台灣總裁，負責帶領台灣銷售業務團隊，持續強化與台灣科技業的緊密合作關係。此外，原任Arm台灣總裁曾志光，則擔任該公司北美業務副總裁，負責北美及包括新馬在內等東南亞地區的銷售業務。

在加入安謀之前，黃曉剛曾任職於格羅方德，擔任亞洲區（不包括中國大陸）副總裁，帶領橫跨台灣、韓國、日本與東南亞的銷售與業務拓展團隊。在此之前，他也曾在高通任職，領導該公司台灣市場的晶片銷售業務。安謀指出，前述工作經驗使黃曉剛對台灣半導體產業價值鏈有獨到見解，並在產業界建立廣泛的策略夥伴關係。

黃曉剛則表示，台灣在全球半導體價值鏈中扮演關鍵角色，同時也是安謀全球生態系成長與發展的重要基地。期待能在現有的厚實基礎上，持續深化與台灣產業夥伴的密切合作，攜手共創創新成果，強化安謀在生態系的關鍵角色。

黃曉剛畢業於美國加州理工州立大學聖路易奧比斯波分校，取得電機工程學士學位。