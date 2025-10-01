2025宏碁龍騰微笑獎揭曉 神瑞人工智慧、鐙鋒氫勇奪首獎

宏碁（2353）龍騰微笑獎至今已有近40年歷史，從早期的校園論文競賽、創業競賽，一路發展為鼓勵「立足台灣、放眼全球」的新創企業舞台。2025年龍騰微笑於10月1日舉行頒獎典禮，本屆共有共有18組入圍者角逐「國際組」與「永續組」前三名，競爭激烈。最終由「神瑞人工智慧」奪得國際組首獎，「鐙鋒氫」拿下永續組首獎，為今年賽事畫下亮點。

今年更首次導入「邀賽制」，由宏碁上下游合作夥伴，包括供應鏈公司、策略合作方及產業專業組織，推薦企業參賽，提升選拔的專業性，也讓龍騰微笑獎成為更具跨企業合作特色的平台。

宏碁集團創辦人施振榮表示：「在國際化的浪潮下，新創業者唯有秉持王道與合作夥伴攜手共創價值並且利益平衡，才能形成真正的戰力。龍騰微笑獎希望透過凝聚新世代創業者，搭建跨領域的交流平台，同時邀請產業前輩擔任評審、資源串接者，為創業團隊注入專業能量。」

宏碁基金會董事長陳俊聖則指出：「宏碁希望藉由每年的龍騰微笑競賽，讓新創企業得以能找到獨特利基點，並真正走入市場、發揮影響力。同時，宏碁也將透過自身國際化經驗與產業網絡，協助參賽團隊拓展視野、探索海外市場。」

今年龍騰微笑獎競爭激烈，國際組參賽團隊涵蓋虛擬電廠、物聯網設備、算力中心等新興產業，強調能以創新點子行銷國際；永續組則聚焦減碳與循環經濟技術，重視實用性、成本效益及規模化潛力，並評估其市場需求與商業模式。

經歷多位評審嚴格評選，國際組由「神瑞人工智慧股份有限公司」獲得首獎，團隊由資深放射診斷科醫師領導，致力於以「篩檢」為目的，開發以亞健康篩檢為目的的影像醫療人工智慧技術。獲得貳獎的「振生半導體股份有限公司」開發市面上第一顆基於物理不可複製功能的後量子密碼學演算法晶片，提供新世代真正保護資料安全的硬體資安解決方案。參獎「安瑟樂威股份有限公司」是台電電力交易平台「首間民間合格交易者」，為用戶創造能源策略調度的複合價值。

永續組首獎得主「鐙鋒氫科技股份有限公司」專注於研發氫能與燃料電池技術，並協助工廠在製程中回收氫氣。貳獎得主「慧景科技股份有限公司」以AIoT技術打造SaaS型能源管理軟體，協助產業縮短資訊落差、提升能源效率。參獎得主「雄材大智材料科技股份有限公司」研發出新型建材──衣纖木（EF Wood），成為全球第一個以100%以混紡衣物與PE/PET混紡廢布材料再造的結構建材材料，推動綠色經濟。