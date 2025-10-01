宏達電攜手日商富士軟體 推動遠洋漁業數位化轉型

宏達電（2498）HTC旗下專注於5G與未來通訊技術發展的G REIGNS（智宏網），1日於「2025關西製造周（Manufacturing World Osaka 2025）」展出AI 5G行動專網，並宣布與日本知名系統整合商Fujisoft（富士軟體）攜手，展開針對日本遠洋漁業市場的概念驗證（Proof of Concept, PoC），開啟遠距應用新契機。

本次驗證的核心在於結合5G專網 與Starlink低軌道衛星網路的優勢，透過雙重網路的串聯，實現遠洋漁業數位化轉型所需的廣域覆蓋能力，以及高畫質影像與即時語音的高速即時傳輸。藉由這項創新應用，即使漁船在遙遠海域中，仍能保持穩定連線，不僅大幅提升漁業作業安全與效率，更為智慧化營運開啟新發展契機，成為推動漁業產業數位升級與永續經營的重要里程碑。

G REIGNS總經理宮文琦表示，能夠在經濟部帶領下，與台灣團隊一同於關西製造周展出，並推動與Fujisoft的跨國應用驗證，充分展現台灣5G產業的國際競爭力。遠洋漁業是最需要穩定通訊支援的產業之一，透過這次概念驗證，也能為遠洋漁業帶來更安全、高效與智慧化的營運模式，推動產業升級與永續發展。

臺灣館展現5G完整生態鏈 實力打入國際市場

亞洲最大工業展「2025關西製造周（Manufacturing World Osaka 2025）」於10月1日在日本盛大開幕。台灣5G產業以完整解決方案與跨國落地成果，展現出兼具創新力與國際競爭力的亮眼表現。今年，由經濟部第三度帶領6家台灣業者，於展會中共同組成「5G TEAM TAIWAN」臺灣館，不僅展出媲美國際的基站、射頻設備、核心網路與終端等完整體系化解決方案外，觸角更涵蓋AI自動化調度、管理、營運等前瞻技術。

此外，經濟部指出，近年來深耕5G開放網路（Open RAN）的台廠，不僅成功打入歐、美等試點市場，也在日本方面取得佳績。展會當日，G REIGNS展示的AI 5G行動專網，最快可於15分鐘內完成布建，適合展演或救災等臨時通訊場域；同時，最新的遠洋漁業的概念驗證（PoC）合作，更彰顯台灣技術在跨國應用落地上的突破性進展。