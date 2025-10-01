快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

宏達電攜手日商富士軟體 推動遠洋漁業數位化轉型

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）HTC旗下專注於5G與未來通訊技術發展的G REIGNS（智宏網），1日於「2025關西製造周（Manufacturing World Osaka 2025）」展出AI 5G行動專網，並宣布與日本知名系統整合商Fujisoft（富士軟體）攜手，展開針對日本遠洋漁業市場的概念驗證（Proof of Concept, PoC），開啟遠距應用新契機。

本次驗證的核心在於結合5G專網 與Starlink低軌道衛星網路的優勢，透過雙重網路的串聯，實現遠洋漁業數位化轉型所需的廣域覆蓋能力，以及高畫質影像與即時語音的高速即時傳輸。藉由這項創新應用，即使漁船在遙遠海域中，仍能保持穩定連線，不僅大幅提升漁業作業安全與效率，更為智慧化營運開啟新發展契機，成為推動漁業產業數位升級與永續經營的重要里程碑。

G REIGNS總經理宮文琦表示，能夠在經濟部帶領下，與台灣團隊一同於關西製造周展出，並推動與Fujisoft的跨國應用驗證，充分展現台灣5G產業的國際競爭力。遠洋漁業是最需要穩定通訊支援的產業之一，透過這次概念驗證，也能為遠洋漁業帶來更安全、高效與智慧化的營運模式，推動產業升級與永續發展。

臺灣館展現5G完整生態鏈 實力打入國際市場

亞洲最大工業展「2025關西製造周（Manufacturing World Osaka 2025）」於10月1日在日本盛大開幕。台灣5G產業以完整解決方案與跨國落地成果，展現出兼具創新力與國際競爭力的亮眼表現。今年，由經濟部第三度帶領6家台灣業者，於展會中共同組成「5G TEAM TAIWAN」臺灣館，不僅展出媲美國際的基站、射頻設備、核心網路與終端等完整體系化解決方案外，觸角更涵蓋AI自動化調度、管理、營運等前瞻技術。

此外，經濟部指出，近年來深耕5G開放網路（Open RAN）的台廠，不僅成功打入歐、美等試點市場，也在日本方面取得佳績。展會當日，G REIGNS展示的AI 5G行動專網，最快可於15分鐘內完成布建，適合展演或救災等臨時通訊場域；同時，最新的遠洋漁業的概念驗證（PoC）合作，更彰顯台灣技術在跨國應用落地上的突破性進展。

5G 日本 AI

延伸閱讀

饕客太震撼！ 市民大道「無菜單日料吃到飽」10月轉型登場　最低980元爽嗑日料壽司、串燒到宵夜

日商白皮書首度提到兩岸議題 籲強化供電、加快台灣綠色轉型

卓揆喊後年最低工資達3萬 將持續推動產業升級轉型 提升國內整體薪資

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

相關新聞

輝達入股英特爾效應 宏碁陳俊聖反問：將來x86架構還是兩個供應商？

宏碁（2353）董事長陳俊聖1日表示，對宏碁來說，輝達（NVIDIA）入股英特爾（Intel）是一個重大的觀察點，他反問...

黃曉剛出任Arm台灣總裁 持續強化與台灣科技業合作關係

矽智財大廠安謀（Arm）於1日宣布，聘黃曉剛從即日起出任Arm台灣總裁，負責帶領台灣銷售業務團隊，持續強化與台灣科技業的...

2025宏碁龍騰微笑獎揭曉 神瑞人工智慧、鐙鋒氫勇奪首獎

宏碁（2353）龍騰微笑獎至今已有近40年歷史，從早期的校園論文競賽、創業競賽，一路發展為鼓勵「立足台灣、放眼全球」的新...

經濟部促AI Automotive產業大聯盟今成軍 產研攜手共組AI車電平台

臺灣國際車輛論壇（TAIFE）1日於臺北張榮發國際會議中心舉行「AI Automotive產業大聯盟」啟動儀式，由台灣車...

宏碁陳俊聖：PC下半年優於上半年CPU、記憶體有感受到缺貨

宏碁（2353）董事長陳俊聖1日表示，PC業務下半年會比上半年好一些，主要還是季節性效應，其次還有一開始消費者信心有些受...

宏達電旗下智宏網攜手日本富士軟體 推動日本遠洋漁業5G數位轉型

宏達電（2498）旗下專注於5G與未來通訊技術發展的G REIGNS（智宏網）1日於「2025關西製造周（Manu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。