經濟部促AI Automotive產業大聯盟今成軍 產研攜手共組AI車電平台

臺灣國際車輛論壇（TAIFE）1日於臺北張榮發國際會議中心舉行「AI Automotive產業大聯盟」啟動儀式，由台灣車輛移動研發聯盟（TARC）與電電公會完成簽署儀式，正式宣告聯盟成立，標誌政府、法人及產業三方力量齊聚，共同推動臺灣自主創新與國際接軌的智慧車電生態系。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，人工智慧正深刻影響各行各業，其中智慧載具是最具前瞻性的應用場域。根據國際產業調查機構Precedence Research報告，全球車電產業AI市場正以年均複合成長率達30%快速擴張，預估2025年達到約50億美元，並於2035年突破500億美元，揭示AI將驅動車輛產業邁向「智慧化、自動化與服務化」的新紀元。臺灣憑藉半導體、伺服器與通訊產業基礎，積極投入汽車電子市場，據工研院預估，2029年車電產值將達台幣9,000多億元。為整合國力，本次經濟部促成TEEMA與TARC合作成立「AI Automotive產業大聯盟」，希望結合跨域整合與前瞻研究，聚焦智慧座艙、自動駕駛與車聯網，打造跨域合作生態，加速技術落地並推動國際輸出，帶動兆元級新興產業發展，讓臺灣成為全球智慧移動的關鍵角色與領航者。

電電公會秘書長林全能表示，電電公會作為串聯ICT與車電產業的核心樞紐，將持續扮演產業合作與跨域整合的重要角色，支持AI Automotive產業大聯盟的發展。他指出，大聯盟將以三大方向推動：第一，群聚能量，打造完整AI Automotive供應鏈，匯聚關鍵領袖企業與資源，形成具韌性且完整的智慧車電生態系；第二，開創車用AI新價值，立基於臺灣在全球AI半導體供應鏈的優勢，深化智慧自駕、智慧座艙及整車應用，開拓車用AI市場潛力；第三，鏈結國際，共創國際競爭新優勢，透過臺灣核心企業帶動，與全球產業鏈深度連結，共同打造兆元級的車用AI產業，提升臺灣在國際舞台的影響力。電電公會將持續凝聚產官學研力量，推動跨域合作與技術突破，打造完整自主生態鏈，助力臺灣智慧車電產業邁向國際。

TARC主任委員暨車輛研究測試中心董事長王正健表示，AI正重塑汽車產業的價值鏈，過去強調車輛的硬體製造，如今AI成為驅動車輛智慧升級的靈魂，因此，「AI Automotive產業大聯盟」集結車輛中心、工研院、金屬中心、中科院、資策會及產業夥伴，透過三大行動推動產業發展：第一，聚合科研，整合跨法人的研發能量，讓臺灣AI車電技術升級，聚焦AI自駕、智慧座艙與車輛控制核心技術；第二，產研合作，透過自主乘用車、電動物流車及電動巴士，展現AI載具的創新能力；第三，國際接軌，結合政府資源，建構AI車輛虛擬驗證平台與運算軟硬體驗證體系，打造完整的驗證能量，提供產業最堅實的後盾。