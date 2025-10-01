陽明交大教授劉建男 接任國研院半導體中心主任

國研院今天宣布，陽明交通大學電機工程學系教授劉建男接任半導體中心主任。劉建男表示，將建立國際領先的開放式半導體學術服務平台，加速台灣在異質整合、化合物半導體、矽光子、人工智慧（AI）晶片等領域創新突破。

國研院發布新聞稿表示，劉建男接任台灣半導體研究中心（半導體中心）主任。國研院院長蔡宏營感謝前主任侯拓宏過去3年努力，奠定「製造領域－原子級試驗線建置」及「設計領域－晶片設計核心骨幹升級」基礎，並期許劉建男繼續推動晶片驅動台灣產業創新方案，壯大國家級半導體人才庫建構，落實國科會強化半導體創新生態系目標。

劉建男強調，面對全球半導體競合態勢，將在國研院追求全球頂尖、開創在地價值的核心價值與願景基礎上，建立國際領先的開放式半導體學術服務平台，加速台灣在異質整合、化合物半導體、矽光子、AI晶片等領域創新突破。

此外，劉建男表示，將擴大半導體實作訓練規模，增加碩博士論文研究培訓量能，並打造以台灣為核心的國際學研生態系，強化台灣在下世代半導體技術的國際話語權，迎接後摩爾時代技術挑戰。

國研院說明，劉建男為交通大學（現陽明交通大學）電子工程學系學士、電子研究所博士，畢業後進入中央大學任教，2018年轉至交通大學，曾任中央大學副教務長、教育部桃竹苗區域教學資源中心主任，以及陽明交大電機系主任、電子資訊研究中心副主任、教學發展中心主任。

國研院指出，劉建男也曾擔任電機電子工程師學會電路與系統協會（IEEE CASS）台北支會副主席、計算機協會自動化設計技術專業組（ACM SIGDA）台灣支會主席，長期促進台灣在半導體設計領域的國際能見度，學術與行政歷練豐富。

劉建男研究專長為類比電路自動化設計、類比/混合訊號設計的建模與模擬、系統單晶片設計功能性驗證，曾獲得台灣積體電路設計學會傑出年輕學者獎，並多次獲得中央大學及陽明交大的教學傑出及優良導師獎，現為IEEE及ACM資深會員。