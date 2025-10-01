Arm台灣總裁黃曉剛接任 乾瞻延攬徐達勇任營運長

快訊

中央社／ 新竹1日電

矽智財（IP）廠安謀（Arm）今天宣布，聘任黃曉剛擔任Arm台灣總裁一職，負責帶領台灣銷售業務團隊，拓展與台灣科技產業合作。神盾集團乾瞻延攬Arm台灣代理總裁徐達勇擔任營運長。

Arm發布新聞稿指出，原任台灣總裁曾志光轉任北美業務副總裁，負責北美及新加坡和馬來西亞等東南亞地區的銷售業務。

Arm表示，黃曉剛在科技業擁有近30年銷售與行銷經驗，其中超過15年深耕亞洲市場，對台灣半導體生態系及市場發展深入瞭解，並具有豐富人脈。

黃曉剛曾任格羅方德（GlobalFoundries）亞洲區（不包括中國）副總裁，帶領台灣、韓國、日本與東南亞的銷售與業務拓展團隊。並曾在高通（Qualcomm）服務，領導台灣市場的晶片銷售業務。

黃曉剛說，台灣在全球半導體價值鏈中扮演關鍵角色，同時也是Arm全球生態系成長與發展的重要基地，期待能在現有的基礎上，持續深化與台灣產業夥伴的密切合作，攜手共創創新成果，強化Arm在生態系的關鍵角色。

神盾集團董事長羅森洲透過新聞稿表示，徐達勇加入乾瞻，將強化公司營運策略與國際競爭力，協助乾瞻持續在高速傳輸介面矽智財（IP）領域保持領先，並推動更多創新應用與國際合作，開創新一波成長動能。

徐達勇說，過去多年在半導體與矽智財領域的經驗，期能為乾瞻創造更高價值。特別是在Arm的經驗，將有助於乾瞻在處理器架構與高速傳輸介面技術上持續精進，並與集團攜手拓展更廣闊的發展前景。

乾瞻表示，畢業於陽明交通大學資訊工程研究所，長期專注於晶片設計及人工智慧（AI）相關領域，曾任Arm台灣區代理總經理。

Arm 東南亞 半導體

