《Ekholux迴光世界》登場 大秀台灣VR軟實力

國際知名虛擬實境藝術家、威尼斯VR金獎導演黃心健的全新創作《Ekholux迴光世界》於10月1日舉辦全球公開體驗會，正式發表這款台灣原創世界級VR電玩遊戲。創作者黃心健致詞時表示，台灣不只在科技製造上領先世界，更有能力用藝術定義未來的文化語言；他也十分希望能提供給台灣青少年，包含自己的孩子在內，優質合宜的VR電玩內容，因而創作了《Ekholux迴光世界》，邀請各界一同見證與支持。

《Ekholux迴光世界》公開體驗會上，不少來自官方和產業界的代表出席力挺，黃心健親自展示作品時，現場驚嘆聲四起，對於遊戲裡挑戰感官、記憶與思維邊界的虛擬實境體驗，貴賓及玩家都驚艷不已，深深震撼。《Ekholux迴光世界》首波網路募資活動也在兩小時內就成功達標。

《Ekholux 迴光世界》創作者黃心健表示，面對詭譎的國際情勢與台灣的地緣風險，以及人工智慧急遽崛起的浪潮，他想將他與台灣數位藝術同儕的創作，安置於虛擬遊戲的世界中，使之免於摧毀與遺忘，化作一座「數位藝術的桃花源」，永恆綻放於網路中。

此外，黃心健指出，台灣電玩市場年產值約23億美元，以人均支出計算，是世界第5高，台灣廣義遊戲人口約1710萬人，高度集中於青少年族群。從國小到高中學生擁有智慧型手機者，上網首要行為有超過七成是玩手機遊戲。然而從市場來源整體估算，中國大陸與韓國遊戲合計占台灣市場超過50%，台灣本土遊戲超過80%為成人或博弈類型，未成年人遊玩的台灣本土遊戲內容僅約4%。黃心健強調：「因為很重要，所以，為了兒子，我來做做看吧！給下世代的『玩』與『美』！」

《Ekholux 迴光世界》創作者黃心健，臺灣大學機械系與美國Art Center設計學院畢業，曾擔任美國SEGA與SONY電腦娛樂的藝術總監，作品在國美館、北美館、上海雙年展、威尼斯雙年展、奧地利林茲，北京798、阿根廷404國際電子藝術節、紐約MOMA、阿姆斯特丹美術館等展出，他也參與大型委託製作，包括與敦煌研究院合作的「虛擬敦煌」VR體驗，臺北故宮未來博物館、花博夢想館、上海世博會臺北館、臺北101公共藝術等，並參與歌手周杰倫、周華健、李宗盛、江蕙等演唱會視覺創作。

黃心健曾獲得美國互動媒體「新聲音，新視界」首獎，美國博物館協會繆思獎，總統府頒贈「臺灣之光」，威尼斯影展VR最佳體驗，坎城XR最佳VR故事，SXSW評審團首獎等殊榮。如今黃心健更投入數年心血，打造台灣原創世界級VR遊戲，《Ekholux迴光世界》，結合遊戲、沉浸、電子音樂與新媒體藝術，在虛擬世界體驗極限競速解謎冒險，粗獷主義美學場景加上沉浸式音樂互動，宛如美術館奇幻空間探索。