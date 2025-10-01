宏碁陳俊聖：PC下半年優於上半年CPU、記憶體有感受到缺貨

宏碁（2353）董事長陳俊聖1日表示，PC業務下半年會比上半年好一些，主要還是季節性效應，其次還有一開始消費者信心有些受到影響，但過了幾個月後有鈍化的現象。此外，陳俊聖坦言，目前CPU、記憶體確實有感受到缺貨，但CPU沒有漲價。

宏碁創立的「龍騰微笑獎」1日舉行頒獎典例，包含宏碁集團創辦人施振榮及陳俊聖出席。陳俊聖於會中接受媒體提問。

展望後市，陳俊聖指出，其實傳統旺季最旺的是在第3季，因為第3季出貨是準備第4季的銷售，這是產業常態。年初時，大家一直猜測到底是上半年還是下半年需求較旺，現在比較有手感，下半年會比上半年好一些。

陳俊聖說，主要還是季節性效應，其次還有一開始消費者信心有些受到影響，但過了幾個月後有鈍化的現象。

此外，針對零組件缺貨，尤其近期記憶體漲價影響，陳俊聖回應，有在（PC）感受到一些，蠻重要的點是，中國大陸的DRAM供應上，若跟上，馬上可能就供過於求，若沒跟上，就求過於供；而記憶體漲價不見得可以完全轉嫁（漲價）。

陳俊聖指出，目前CPU也感受到缺貨，包含英特爾（Intel）跟超微（AMD）都是，應該說是我們要的每一個晶片他們不見得有，或是供應不夠，但CPU沒有漲價。