輝達入股英特爾效應 宏碁陳俊聖反問：將來x86架構還是兩個供應商？

宏碁（2353）董事長陳俊聖1日表示，對宏碁來說，輝達（NVIDIA）入股英特爾（Intel）是一個重大的觀察點，他反問，「現在x86架構有兩個供應商，但將來還是兩個嗎？」為此，陳俊聖透露，他個人也需要了解供應上的可能改變，因此會在年底前拜會英特爾，了解具體變化。

宏碁創立的「龍騰微笑獎」1日舉行頒獎典例，包含宏碁集團創辦人施振榮及陳俊聖出席。陳俊聖於會中接受媒體提問。

業界憂心，美國商務部長盧特尼克日前提出的「美台晶片產能五五分」的構想，將導致終端產品面臨漲價壓力。

對此，陳俊聖表示，沒有直接關係，現在晶片講五十、五十是一個比較長期的想法，但需要一個過程，「現在對我們來說是一個供應鏈重組的過程，目前宏碁銷往美國商品供應鏈基本已安排好。」

陳俊聖指出，但中間可能還要準備有其他的變數，這包含美國232條款的公布，以及晶片供應鏈的改變，主要是輝達入股英特爾產生的影響是什麼？這值得觀察，這些都是必須注意的地方。

陳俊聖反問，「現在x86架構有兩個供應商，但將來還是兩個嗎？」這是重點，現在已經是兩個供應商多世代產品、同時存在，如果將來不是兩個供應商，而是超過兩個供應商，並同時有多世代的產品，對產業將帶來一定衝擊。

陳俊聖認為，這也會影響到品牌商在零組件的備貨、研發投入等層面，輝達與英特爾結盟影響很大，並帶來供應上的改變，「所以我個人也需要了解，會在年底前拜會英特爾，了解具體變化。」