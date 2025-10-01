非記憶體版圖再加碼 威剛鎖定力肯拚垂直整合、拓展業務版圖

記憶體模組大廠威剛（3260）1日在收購力肯實業（1570）的重大訊息說明記者會中，聚焦「為何買、怎麼整合、治理怎麼走」。發言人陳靜慧表示，本次收購屬策略性投資，目標在於擴張非記憶體版圖並放大協同效益。力肯長年深耕氣動／電動工具與汽修工具等市場，與威剛在技術、製造與通路上具互補性，可望帶動產品線垂直整合與業務版圖擴展，並強化雙方營運動能與股東權益報酬。

收購成就後，威剛將依持股比例提名董事席次，當前未規劃申請力肯終止上櫃。至於收購目的的具體效益，威剛評估，結合雙方在業務、生產、技術與終端銷售的資源後，除可提升威剛的投資收益，也有助於力肯資產與股東權益報酬率的改善，並對威剛近年布局的電動車、馬達相關領域形成加乘效果。

至於價格認定，威剛重申已委託會計師出具合理性意見，採市場法（含市價法與可比公司法），並參考近30日量加權均價，估算力肯合理區間為每股27.67～35.29元；此次開價32元屬區間中段。以最高收購量推估，收購總金額約為新台幣11.5億元；公司表示，後續將依法令時程與市場應賣結果推進整合工作。