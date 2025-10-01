廣積MPT-3100V車載AI邊緣運算電腦 取得歐盟 ITxPT 認證

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
廣積近期宣布已通過E-Mark 車規認證的MPT-3100V強固型車載AI邊緣運算電腦。廣積／提供
廣積近期宣布已通過E-Mark 車規認證的MPT-3100V強固型車載AI邊緣運算電腦。廣積／提供

工業電腦廠廣積（8050）近期宣布已通過 E-Mark 車規認證的 MPT-3100V 強固型車載 AI 邊緣運算電腦，已搶先取得歐盟 ITxPT 認證。此一全新里程碑不僅彰顯廣積在產品效能與可靠度上的堅強實力，也進一步驗證 MPT-3100V 能全面符合 ITxPT 的嚴苛標準，確保在智慧交通與公共運輸系統中達到高度互通性、可靠性與優異品質。

作為歐洲公共交通資訊技術標準 ITxPT 協會的成員，廣積經由 MPT-3100V 獲取 ITxPT 認證，再次展現其技術實力。

廣積指出，此認證讓公共運輸業者與系統整合商能更有信心地確保本系統可與其他已獲認證的零組件無縫互通，不僅有效降低整合成本、提升系統相相容性，亦能簡化後續維護流程，並支援跨系統的彈性擴充。同時，取得 ITxPT 標章亦代表此系統無論在電源供應、資料交換與環境耐受性等方面，均完全符合開放標準規範。

廣積科技總經理李家富表示，MPT-3100V 此次通過 ITxPT 認證，展現了我們協助公共運輸業者導入先進、合規、模組化與高可靠解決方案的堅定承諾。此認證加上廣積已取得的 E-Mark 車規認證，進一步突顯 MPT-3100V 在 AI 驅動智慧運輸的生態系統中，具備滿足高標準車載運算嚴苛應用需求的能力。

廣積 AI

