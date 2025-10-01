台灣物聯網協會 啟動會員企業深度交流行程

台灣物聯網協會（TIOTA）李明理事長近日展開一系列會員企業拜訪行程，走訪多家物聯網與人工智慧領域的創新企業，深入了解各公司在數位轉型、AI應用與智慧製造上的最新進展。此次行程不僅強化協會與會員間的互動，也為未來的產業合作與策略聯盟奠定堅實基礎。

李明指出，隨著物聯網技術持續與人工智慧、大數據、雲端平台融合，跨域創新應用已成為驅動產業升級的關鍵動能。台灣物聯網協會將持續扮演橋樑角色，整合會員資源，促進技術合作與市場拓展，並積極推動台灣在全球物聯網生態系中的能見度與競爭力。

在近期拜訪行程中，協會特別關注會員企業的創新成果與落地應用。其中，展綠科技以「非侵入式、毫秒級」能耗監測技術，協助多家國際級半導體與製造業客戶，在不停機、不斷電、不拉線的情況下，精準掌握設備能耗細節。透過AI分析與基準線制定，平均節能效率超過10%，有效推動ESG與碳盤查落地，為智慧節能與能源管理樹立新標準。

鞍泰智造專注於中小型製造業MES系統導入，提供顧問服務、軟硬體整合與機聯網解決方案，並針對無PLC通訊的老舊機台進行改機。目前已成功導入CNC加工、螺絲加工、橡膠射出、鋁擠成型、沖床等多項傳統製造產業，協助企業邁向智慧製造。

此外，台灣物聯網協會預告將於11月下旬與磐儀科技集團（3594）聯手擴大舉辦以「邊緣賦能，全面加速」為主題的AI產業化交流會，聚焦人工智慧如何驅動產業轉型與落地應用，並於會中發表生態系團隊合作成功案例，促進跨界交流與技術落地。協會表示，未來將持續強化會員服務，推動產官學研協作，攜手打造台灣物聯網產業的新里程碑。