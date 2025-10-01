快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

台灣物聯網協會 啟動會員企業深度交流行程

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台灣物聯網協會（TIOTA）李明理事長近日展開一系列會員企業拜訪行程，走訪多家物聯網與人工智慧領域的創新企業，深入了解各公司在數位轉型、AI應用與智慧製造上的最新進展。此次行程不僅強化協會與會員間的互動，也為未來的產業合作與策略聯盟奠定堅實基礎。

李明指出，隨著物聯網技術持續與人工智慧、大數據、雲端平台融合，跨域創新應用已成為驅動產業升級的關鍵動能。台灣物聯網協會將持續扮演橋樑角色，整合會員資源，促進技術合作與市場拓展，並積極推動台灣在全球物聯網生態系中的能見度與競爭力。

在近期拜訪行程中，協會特別關注會員企業的創新成果與落地應用。其中，展綠科技以「非侵入式、毫秒級」能耗監測技術，協助多家國際級半導體與製造業客戶，在不停機、不斷電、不拉線的情況下，精準掌握設備能耗細節。透過AI分析與基準線制定，平均節能效率超過10%，有效推動ESG與碳盤查落地，為智慧節能與能源管理樹立新標準。

鞍泰智造專注於中小型製造業MES系統導入，提供顧問服務、軟硬體整合與機聯網解決方案，並針對無PLC通訊的老舊機台進行改機。目前已成功導入CNC加工、螺絲加工、橡膠射出、鋁擠成型、沖床等多項傳統製造產業，協助企業邁向智慧製造。

此外，台灣物聯網協會預告將於11月下旬與磐儀科技集團（3594）聯手擴大舉辦以「邊緣賦能，全面加速」為主題的AI產業化交流會，聚焦人工智慧如何驅動產業轉型與落地應用，並於會中發表生態系團隊合作成功案例，促進跨界交流與技術落地。協會表示，未來將持續強化會員服務，推動產官學研協作，攜手打造台灣物聯網產業的新里程碑。

物聯網 人工智慧 雲端平台

延伸閱讀

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

三大歌王合體壓力爆棚！李明洋「分房睡」備戰 劉家榮竟長出副聲帶

港媒：中共中央外辦副主任郭業洲 料升正部級

全國漁民節新北淡水登場 總統與市長表揚優秀漁民

相關新聞

Google推出AI全新資安功能！偵測勒索軟體示警 自動中止檔案同步雲端

Google今天宣布，為雲端硬碟電腦版推出由人工智慧（AI）驅動的全新資安功能，能偵測勒索軟體的異常行為，自動中止檔案同...

股王信驊再創高價！ 有望拉高千金股比價效應

信驊（5274）1日續創高價，早盤衝到5,465元，國內外法人同步看好其營運發展，外資也再調高其目標價。法人認為，股王衝...

宜鼎股價飆5成！全球記憶體大廠打進輝達生態系 英特爾、高通也找上門

在工業級固態硬碟做到全球市佔第一的宜鼎，鴨子划水10年，才跨進AI新賽道。

OpenAI執行長奧特曼密訪鴻海、台積 洽談星際之門與自家晶片生產計畫

業界傳出，OpenAI執行長奧特曼昨（30）日低調來台，並拜會鴻海及台積電，其中，與鴻海討論美國AI大基建「星際之門（S...

美版矽盾…英特爾扮要角 18A製程預計年底前供貨

川普政府有意打造「美版矽盾」，亞利桑那州成為最大據點，包括英特爾與台積電都在當地落腳。在台積電亞利桑那新廠「趕進度」之際...

川普政府打造「美國矽盾」 家登、京鼎搶設備耗材商機

亞利桑那州鳳凰城大都會區成為川普政府打造「美國矽盾」的重要聚落，在台積電與英特爾兩大巨頭當地新產能逐步開出下，引爆設備與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。