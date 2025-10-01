Arm聘任黃曉剛擔任台灣總裁 「拓展與台緊密合作」

Arm今（1）日宣布，聘任黃曉剛（Michael H. Wong）即日起出任Arm台灣總裁一職，負責帶領台灣銷售業務團隊，拓展與台灣科技產業的緊密合作，協助台灣產業孕育AI創新。此外，原任Arm台灣總裁曾志光已轉任Arm北美業務副總裁，負責北美及包括新馬等東南亞地區之銷售業務。

黃曉剛在科技產業擁有近30年的銷售與行銷經驗，其中超過15年更是深耕亞洲市場，對台灣半導體生態系及市場發展具有深入瞭解與豐富人脈。

加入Arm之前，黃曉剛曾任職於格羅方德半導體（Global Foundries），擔任亞洲區（不包括中國）副總裁，帶領橫跨台灣、南韓、日本與東南亞的銷售與業務拓展團隊，並推動客戶組合多元化及專業代工服務轉型。在此之前，他曾在高通（Qualcomm）任職，領導該公司台灣市場的晶片銷售業務，帶動業績顯著成長，同時在經營台灣OEM / ODM與供應鏈夥伴的長期合作上展現優異成效。這些經驗讓他對台灣半導體產業價值鏈有獨到見解，並在產業界建立廣泛的策略夥伴關係。

黃曉剛表示，台灣在全球半導體價值鏈中扮演關鍵角色，同時也是Arm全球生態系成長與發展的重要基地。我期待能在現有的厚實基礎上，持續深化與台灣產業夥伴的密切合作，攜手共創創新成果，強化 Arm 在生態系的關鍵角色。

黃曉剛畢業於美國加州理工州立大學聖路易奧比斯波分校（California Polytechnic State University, San Luis Obispo），取得電機工程學士學位。他具備跨國工作背景，在台灣與美國兩地均有長期生活經驗，對跨文化市場經營具備豐富經驗與洞察。