創睿能源進軍充電樁市場 攜手慧鴻能源共建綠能便利網

在邁向「2050 淨零排放」的關鍵時刻，創睿能源宣布正式進軍電動車充電樁市場，並與鴻碩（3092）集團旗下慧鴻能源達成策略聯盟，取得其充電設備在台灣市場的經銷權。此舉標誌著創睿能源從太陽能、儲能系統，進一步擴展至充電與智慧電網應用，打造全方位綠能生態系的重大布局。

簽約儀式由創睿能源董事長陳膺仁與慧鴻能源董事長張利榮主持。雙方將致力打造「綠能便利生活網」，真正落實充電服務與日常生活的無縫整合。

創睿能源長期秉持「創新、誠信、傳承」的核心價值，深耕再生能源領域多年，積極協助企業推動綠電轉型，落實低碳經營。

此次與慧鴻能源攜手合作，其領先市場規格的充電設備硬體技術，結合自家研發EMS，不僅可迅速降升載電力系統，其社區充電椿電力調配可高達250支，有效解決市場許多營運商痛點，大幅提升營運效益，其軟實力不容小覷。

陳膺仁指出，此次合作不僅可提升在充電設備市場的整體競爭力，也將促進智慧充電與再生能源的深度融合，進一步拓展智慧城市與低碳生活的應用場景，為台灣能源轉型注入全新動能。

展望未來，創睿能源持續深耕國內，更積極拓展國際夥伴合作通路，目前已布局泰國電動車充電站市場，配合慧鴻能源攜手策略夥伴，於2026年建構充電路網，預計五年內在東南亞建置1萬支DC充電樁設備與營運充電站。從太陽能、儲能、充電樁到智慧電網，推動綠色能源與智慧科技的融合創新，從生活做起，實踐淨零碳排的永續願景。

策略聯盟傳遞出雙方共同理念：「創睿領航，未來慧鴻(紅)」，未來將攜手打造新一代綠色能源關鍵基礎設施，共同迎接綠色轉型的新世代。