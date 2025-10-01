遠傳紙本帳單收費10元措施明年上路 兩類族群免收

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠傳電信（4904）1日公告，目前已有超過九成用戶使用數位帳單，為進一步推廣環境友善，減少紙張使用，呼籲其他用戶儘速申請轉換為數位帳單，明年起仍有紙本帳單需求的用戶，將酌收每期工本費10元，收費也將全數投入環境保育行動，對75歲以上年長者和弱勢族群則免收取。

遠傳表示，數位帳單已達成減少相當於29.3座台北101大樓的紙張使用量、降低1,131公噸碳排放量的成效。包括數位帳單、環保SIM卡、無紙化流程到門市全面數位化均為對環境永續的實踐。

遠傳前年開始已發動多次由員工組成的志工團隊，與原鄉部落合作植樹造林。雖然紙本帳單工本費與印製寄發成本相同，但工本費不會用於攤銷成本，而是投入已在規劃中的環境保育行動，且遠傳投入的金額將遠大於收到的工本費，形同攜手用戶一起做環保。

對於習慣紙本閱讀的長者，以及弱勢族群，遠傳表示會兼顧公平與關懷，不會收取紙本帳單工本費。

