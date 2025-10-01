AI Automotive產業大聯盟成軍 拚兆元級車用AI

快訊

中央社／ 台北1日電

台灣國際車輛論壇（TAIFE）今天上午舉行AI Automotive產業大聯盟啟動儀式，由台灣車輛移動研發聯盟（TARC）與電電公會完成簽署儀式，代表政府、法人與產業三方力量齊聚，推動台灣自主創新與國際接軌的智慧車電生態系，打造新台幣兆元級的車用AI產業。

電電公會秘書長林全能出席致詞表示，作為串聯資通訊（ICT）與車電產業的樞紐，電電公會將持續扮演產業合作與跨域整合的角色，支持AI Automotive產業大聯盟發展。

林全能指出，大聯盟將以三大方向推動，第一，群聚能量打造完整的AI Automotive供應鏈，形成具韌性且完整的智慧車電生態系；第二，開創車用AI新價值，立基台灣在全球AI半導體供應鏈優勢，深化智慧自駕、智慧座艙及整車應用，開拓車用AI市場潛力。

第三，林全能表示，大聯盟將鏈結國際，共創國際競爭新趨勢，透過台灣核心企業帶動，與全球產業鏈深度連結，打造兆元級的車用AI產業。

TARC主任委員暨車輛研究測試中心董事長王正健致詞指出，AI正重塑汽車產業的價值鏈，AIAutomotive產業大聯盟集結車輛中心、工研院、金屬中心、中科院、資策會及產業夥伴，透過三大行動推動產業發展。

王正健表示，大聯盟要讓台灣AI車電技術升級，聚焦AI自駕、智慧座艙與車輛控制核心技術；透過自主乘用車、電動物流車及電動巴士，展現AI載具創新能力；此外建構AI車輛虛擬驗證平台與運算軟硬體驗證體系。

