網路家庭 PChome 24h 購物宣布 OPENPOINT 點數折抵服務全新上線

統一集團今年上半年完成投資網路家庭，並取得兩席董事後，雙方進行密切合作，1日也迎來雙方業務的重大改變，在電商年度盛事雙11檔期前夕，PChome 24h購物看好點數會員的龐大商機，宣布與統一集團OPENOPINT深度整合，開通OPENPOINT點數折抵服務，正式加入擁有1,900萬會員的uniopen會員生活圈。

今日起只要於PChome 24h購物綁定uniopen會員帳號，線上購物即可折抵OPENPOINT點數，1點即折抵1元，現買現抵，折抵無上限，滿足消費者OMO（線上整合線下）的多元消費情境。

網路家庭2018年起積極推出Pi拍錢包與P幣，推動點數生態系，目前仍有高額P幣在用戶手中流通。根據App設定，P幣已經可以交換成為中華電信Hami Point以及新加入的OPENPOINT。

雙方合作uniopen會員生活圈後，Pchome 24h宣布，即日起至10月31日，只要上PChome 24h購物完成uniopen會員帳號綁定，即可享雙重超值回饋，包括贈送60 P幣（折合OPENPOINT 40點）之外，加碼送5點OPENPOINT。

統一集團透過投資網路家庭私募案，取得三成股權、成為最大股東。統一集團先前也表示，希望透過此投資，將PChome網路家庭納入其橫跨實體與電商的全通路生活品牌生態系。