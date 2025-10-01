快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

Google 雲端硬碟導入AI技術 有效阻擋勒索軟體擴散並還原檔案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google Cloud宣布，即日起在雲端硬碟產品導入AI技術，能有效阻擋勒索軟體擴散並還原檔案。

Google Cloud指出，勒索軟體至今仍是企業面臨最具破壞性的網路威脅之一，可能導致巨額的財務損失、業務中斷和資料外洩，對醫療保健、零售、教育、製造業和政府部門等各種規模和產業的組織造成衝擊。根據Google Cloud 旗下Mandiant的觀察，去年所有資安入侵事件中，與勒索軟體相關占21%，平均每起勒索軟體或勒索事件造成的損失超過500萬美元。

Google Workspace的原生文件（例如Google文件、試算表）不受勒索軟體影響，且ChromeOS也從未遭受過勒索軟體攻擊，但對其他的檔案格式（例如 PDF、Microsoft Office）和桌面作業系統（例如 Microsoft Windows）而言，勒索軟體仍是一個持續存在的威脅。Google Cloud導入AI驅動的勒索軟體偵測功能，強化Google雲端硬碟電腦版，使其能自動停止檔案同步，並讓使用者只需點擊幾下，即可輕鬆還原檔案。

Google Cloud發布全新的防禦層，當防毒（AV）解決方案持續努力阻擋勒索軟體入侵時，保護機制在勒索軟體「破門而入」後，阻止其發揮作用。雲端硬碟電腦版具備AI驅動偵測功能，能夠識別勒索軟體攻擊的核心特徵：企圖大規模加密或毀損檔案的行為，並在勒索軟體擴散之前，透過停止檔案同步至雲端，為使用者的檔案建立一道防護。

Google Cloud建立一款專門的AI模型，透過數百萬個真實世界的勒索軟體樣本進行訓練，尋找檔案遭到惡意修改的跡象。此偵測引擎能持續分析檔案變化，並整合來自VirusTotal的最新威脅情報，以適應新型態的勒索軟體。當雲端硬碟偵測到異常活動，暗示可能發生勒索軟體攻擊時，它會自動暫停受影響檔案的同步作業，協助防止整個組織的雲端硬碟資料遭到大規模損毀並避免工作中斷。

使用者隨後會在桌面與電子郵件中收到警示，並獲得指引以還原檔案。雲端硬碟直覺的網頁介面讓使用者只需點擊幾下，就能輕鬆將多個檔案還原至先前的正常狀態，此快速復原能力，即使是使用Microsoft Windows與 Office 等傳統軟體，也有助於將使用者中斷與資料遺失的風險降至最低。

Google Cloud指出，新功能公開測試版於今日正式推出，是雲端硬碟中眾多企業級安全管控功能之一，能為各種規模的組織提供強大的敏感資料保護與業務持續性。商業方案使用者無需額外付費，個人使用者也能免費使用檔案還原功能。

雲端硬碟 軟體 Google

延伸閱讀

被稱「柯前領導」柯文哲怒嗆被中共接管？北市政風處回應了

將女子性影像分享給友人 他上傳群組後擴散…兩人都被起訴

被指提供舊黨員名冊…國民黨：提供最新名冊 絕非4年前版本

盜版考卷教材猖獗！9補教、經銷商、網路賣家侵權40億

相關新聞

Google推出AI全新資安功能！偵測勒索軟體示警 自動中止檔案同步雲端

Google今天宣布，為雲端硬碟電腦版推出由人工智慧（AI）驅動的全新資安功能，能偵測勒索軟體的異常行為，自動中止檔案同...

股王信驊再創高價！ 有望拉高千金股比價效應

信驊（5274）1日續創高價，早盤衝到5,465元，國內外法人同步看好其營運發展，外資也再調高其目標價。法人認為，股王衝...

宜鼎股價飆5成！全球記憶體大廠打進輝達生態系 英特爾、高通也找上門

在工業級固態硬碟做到全球市佔第一的宜鼎，鴨子划水10年，才跨進AI新賽道。

OpenAI執行長奧特曼密訪鴻海、台積 洽談星際之門與自家晶片生產計畫

業界傳出，OpenAI執行長奧特曼昨（30）日低調來台，並拜會鴻海及台積電，其中，與鴻海討論美國AI大基建「星際之門（S...

美版矽盾…英特爾扮要角 18A製程預計年底前供貨

川普政府有意打造「美版矽盾」，亞利桑那州成為最大據點，包括英特爾與台積電都在當地落腳。在台積電亞利桑那新廠「趕進度」之際...

川普政府打造「美國矽盾」 家登、京鼎搶設備耗材商機

亞利桑那州鳳凰城大都會區成為川普政府打造「美國矽盾」的重要聚落，在台積電與英特爾兩大巨頭當地新產能逐步開出下，引爆設備與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。