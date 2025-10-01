Google 雲端硬碟導入AI技術 有效阻擋勒索軟體擴散並還原檔案

Google Cloud宣布，即日起在雲端硬碟產品導入AI技術，能有效阻擋勒索軟體擴散並還原檔案。

Google Cloud指出，勒索軟體至今仍是企業面臨最具破壞性的網路威脅之一，可能導致巨額的財務損失、業務中斷和資料外洩，對醫療保健、零售、教育、製造業和政府部門等各種規模和產業的組織造成衝擊。根據Google Cloud 旗下Mandiant的觀察，去年所有資安入侵事件中，與勒索軟體相關占21%，平均每起勒索軟體或勒索事件造成的損失超過500萬美元。

Google Workspace的原生文件（例如Google文件、試算表）不受勒索軟體影響，且ChromeOS也從未遭受過勒索軟體攻擊，但對其他的檔案格式（例如 PDF、Microsoft Office）和桌面作業系統（例如 Microsoft Windows）而言，勒索軟體仍是一個持續存在的威脅。Google Cloud導入AI驅動的勒索軟體偵測功能，強化Google雲端硬碟電腦版，使其能自動停止檔案同步，並讓使用者只需點擊幾下，即可輕鬆還原檔案。

Google Cloud發布全新的防禦層，當防毒（AV）解決方案持續努力阻擋勒索軟體入侵時，保護機制在勒索軟體「破門而入」後，阻止其發揮作用。雲端硬碟電腦版具備AI驅動偵測功能，能夠識別勒索軟體攻擊的核心特徵：企圖大規模加密或毀損檔案的行為，並在勒索軟體擴散之前，透過停止檔案同步至雲端，為使用者的檔案建立一道防護。

Google Cloud建立一款專門的AI模型，透過數百萬個真實世界的勒索軟體樣本進行訓練，尋找檔案遭到惡意修改的跡象。此偵測引擎能持續分析檔案變化，並整合來自VirusTotal的最新威脅情報，以適應新型態的勒索軟體。當雲端硬碟偵測到異常活動，暗示可能發生勒索軟體攻擊時，它會自動暫停受影響檔案的同步作業，協助防止整個組織的雲端硬碟資料遭到大規模損毀並避免工作中斷。

使用者隨後會在桌面與電子郵件中收到警示，並獲得指引以還原檔案。雲端硬碟直覺的網頁介面讓使用者只需點擊幾下，就能輕鬆將多個檔案還原至先前的正常狀態，此快速復原能力，即使是使用Microsoft Windows與 Office 等傳統軟體，也有助於將使用者中斷與資料遺失的風險降至最低。

Google Cloud指出，新功能公開測試版於今日正式推出，是雲端硬碟中眾多企業級安全管控功能之一，能為各種規模的組織提供強大的敏感資料保護與業務持續性。商業方案使用者無需額外付費，個人使用者也能免費使用檔案還原功能。