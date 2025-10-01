快訊

股王信驊再創高價！ 有望拉高千金股比價效應

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
信驊（5274）1日續創高價，早盤衝到5,465元。（本報系資料庫）
信驊（5274）1日續創高價，早盤衝到5,465元，國內外法人同步看好其營運發展，外資也再調高其目標價。法人認為，股王衝高後，有望拉高千金股比價效應。

美系券商預期信驊第3季營收有望季增1.6%。預估毛利率68%優於第2季。預期動能能延續到第4季，來自CSP的需求。儘管從2024年第2季開始re-stocking，目前觀察庫存水位還是很健康，到2026年第1季有季節性修正。不過，預期AST2700明年占占營收比達兩成，ASP較AST2600增70-80%。上修2025-2027年EPS至86.4/124.6/163。

元大投顧最新報告也指出，信驊在AI Server架構複雜化之下，中長期成長動能穩健。因為信驊能根據伺服器之遠端管理需求，提供多樣化之晶片。展望2026年，在 AI伺服器需求隨GB300/ASIC Server放量及新伺服器平台帶動AST2700放量下，營收將年增27%至110億元。

信驊 營收

