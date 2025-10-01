快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

ChatGPT變購物站 讓你能邊問邊買

經濟日報／ 編譯陳苓、科技組／綜合報導

OpenAI的AI聊天機器人ChatGPT將有新功能，用戶可以透過ChatGPT直接採買商品，業界比喻為OpenAI正打造「AI版亞馬遜」。

OpenAI 29日宣布推出「立即結帳」（Instant Checkout）功能，ChatGPT用戶將能向電商平台Etsy、Shopify的部分賣家購買商品，目前僅支援單一品項。

受相關消息激勵，Etsy 29日收盤價暴衝近16%收74.34美元，為2022年以來最大漲幅；Shopify也勁揚6%以上。不過，台灣市場目前尚未開放相關功能。

詳細來說，用戶若請ChatGPT推薦，100美元以下的最佳跑鞋，ChatGPT會搜尋網路找出相關產品。若商品支援立即結帳服務，價格旁邊會出現「購買鍵」，使用者可以點選下單、完成採購，這一切程序都無須離開ChatGPT介面。

與此同時，OpenAI也發布「代理商務協定」（Agentic Commerce Protocol），商家可以用這個開源技術標準，打造能與ChatGPT整合的程式。OpenAI希望藉此希望吸引更多賣家至ChatGPT平台，目前美國數位電商巨擘亞馬遜和沃爾瑪，均尚未採用這個協定。

商家若透過ChatGPT出售物品，需支付小額費用，但OpenAI並未公布詳細收費。今年8月為止，ChatGPT用戶達約7億人，約占全球人口的9%。

