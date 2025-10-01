快訊

DRAM超級周期 捲土重來

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
韓媒BusinessKorea報導，隨著庫存跌至歷史低點，DRAM價格持續飆升，意味闊別七年的DRAM超級周期正捲土重來。示意圖。（路透）
韓媒BusinessKorea報導，隨著庫存跌至歷史低點，DRAM價格持續飆升，意味闊別七年的DRAM超級周期正捲土重來，三星、SK海力士等韓系DRAM廠受惠大。法人看好，南亞科（2408）、華邦等台廠也沾光。

研調機構集邦科技（TrendForce）9月29日的數據顯示，全球DRAM製造商平均庫存量在第3季底跌至3.3周的歷史新低，這項庫存數字也低於2018年半導體超級周期期間三至四周的平均庫存量。

SK海力士和美光各有二周的庫存量，三星則有六周的庫存量。韓國半導體產業協會（KSIA）的常務董事安基賢（An Ki-hyun）指出：「DRAM的平均庫存量約為八周」，他並表示，二周是緊急狀態，將加劇買家之間的競爭，以確保供應無虞。

隨著AI市場快速成長，對AI加速器至關重要的高頻寬記憶體（HBM）需求激增；再者，由於半導體公司將現有DRAM產線轉為生產HBM，標準DRAM的產量劇降，伴隨現在適逢資料中心伺服器更換周期，進一步刺激DRAM需求向上。

供應短缺已造成價格大漲。根據集邦科技報價，PC用DDR4 8Gb價格觸及6.3美元，突破今年最高價。最新規格DDR5 16Gb報價為7.5美元，有些機構的報告則說漲幅高達兩倍。

隨著市場需求激增，但供給趕不上需求，三星、SK海力士據傳都將計劃進一步調高DRAM和NAND晶片報價。

這股半導體熱潮將會持續一段時間，三星、SK海力士和美光等三家主要記憶體製造商都將重心放在HBM4，這項技術將搭載於輝達的下一代AI加速器Rubin平台，勢必將限制標準記憶體的產量。

DRAM SK海力士 半導體

