鎧俠規劃記憶體產出大增 力成分杯羹 迎封測訂單

鎧俠看旺儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況之餘，也加碼投資、啟用新廠，規劃五年內產能翻倍。法人看好，鎧俠產出大增，對後段委外封測需求同步激增，將帶旺主要封測夥伴力成（6239）。

據悉，鎧俠已在岩手縣北上市啟用第二座晶圓廠，預計明年上半年出貨最先進記憶體晶片，並同步擴充北上市及三重縣四日市廠的產能，目標五年內翻倍。隨著新產能開出，封測訂單也將持續釋出，長期合作的力成商機在望。

力成早前已因另一主要客戶美光集中資源於高頻寬記憶體（HBM）布局，承接PoP封裝大單，訂單增幅達近五成，如今再加上鎧俠擴產計畫帶動，訂單能見度更加明確。

法人分析，記憶體價格4月調漲逾一成後，原廠更傾向將晶圓加速送到封測，以成品銷售，利潤相較單純銷售晶圓更具優勢，推升力成的接單動能。