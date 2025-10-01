OpenAI執行長奧特曼密訪鴻海、台積 洽談星際之門與自家晶片生產計畫

業界傳出，OpenAI執行長奧特曼昨（30）日低調來台，並拜會鴻海（2317）及台積電，其中，與鴻海討論美國AI大基建「星際之門（Stargate）」計畫合作細節，並與台積電接洽自家AI晶片投片等重要議題。

台積電昨天對此不予回應，鴻海昨天也並未回應。據悉，這並非奧特曼首次到訪台灣，惟在美國星際之門如火如荼進行、美國商務部長盧特尼克喊出「美台晶片產能五五分」之際，奧特曼昨天再次來台固樁，凸顯台灣在全球發展AI與半導體的重要地位。

消息人士透露，OpenAI是川普政府衝刺星際之門計畫的關鍵廠商，鴻海是星際之門計畫最大AI伺服器供應商，奧特曼這次來台拜訪鴻海，主要洽談星際之門計畫的AI基建細節。

星際之門計畫規劃在美國興建五個新的資料中心，其中三個是與甲骨文共同建設，而甲骨文AI伺服器最大供應商就是鴻海，奧特曼必須確保足夠的AI伺服器產能。

至於另外兩座資料中心，OpenAI將與軟銀合作開發，分別位於俄亥俄州Lordstown與德州Milam，計劃18個月完成，這也是軟銀合作開發星際之門的首個項目。

由於鴻海也是軟銀資料中心重要合作夥伴，之前軟銀執行長孫正義也曾來台密訪鴻海，拜會鴻海董事長劉揚偉，這次奧特曼也來找鴻海，凸顯鴻海在星際之門計畫扮演的角色，可說是重中之重。

另外，OpenAI正積極開發自研AI晶片，先前傳出由博通為其設計客製化AI晶片（ASIC），並在台積投片，目標2026年量產，藉此降低對輝達的依賴。另外，有消息指出，OpenAI找來曾在Google母公司Alphabet負責設計AI晶片的數十人團隊開發自家AI晶片，也將在台積生產。

供應鏈分析，OpenAI計劃2026年生產自研AI晶片，光晶片設計送至代工廠投片，就要花費數千萬美元，生產晶片也需約六個月，除非急單加費用，若過程出現問題，就必須重複投片並排除錯誤，會花更多時間金錢，如今OpenAI已順利度過這過程，但最初版晶片部署有限，以滿足推理模型為主，不是訓練模型用，量產後才會提升運算效能。