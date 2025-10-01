OpenAI版抖音將帶旺光通訊 高速資料傳輸成顯學 上詮、波若威迎新商機

美國重量級科學雜誌《連線（Wired）》報導，OpenAI計劃推出一款由旗下生成式影片AI模型Sora 2驅動的獨立社群App，打造「AI版抖音」。

法人看好，社群影像當紅，OpenAI打造「AI版抖音」，獨創AI生成影像，有望引爆人氣，AI生成影像對高速資料傳輸需求暴增，催動龐大光通訊需求，上詮（3363）、波若威、聯鈞、前鼎、光聖等台廠將迎新一波大商機。

《連線（Wired）》雜誌報導，該機構看到相關文件顯示，這款App的用戶可利用OpenAI新一代生成式影片模型，製作長達10秒的短影音，但無法自行從手機或其他App上傳照片或影片。OpenAI上周已在公司內部推出這款App。

這款App的介面採直式滑動瀏覽設計，搭配演算法驅動的「為你推薦」（For You）頁面，右側另設有按讚、留言及重混影片的選項。而且還加入身分驗證機制，讓用戶確認自己的肖像，完成驗證後，便可讓自己的肖像出現在AI影片中，還能被其他用戶標記或使用。

消息人士說，用戶會在自己的肖像被使用時接獲通知，即便影片還在編輯且從未發表。

OpenAI似乎看好這款App的用戶與AI生成影片互動，將徹底改變使用者經驗。

消息人士指出，OpenAI內部也瀰漫著一股氛圍，即美國總統川普和TikTok分分合合的協議過程，為OpenAI創造出一個推出短影音App的機會。

Sora 2 App預料將在AI生成影片領域挑戰Meta、Google等科技巨頭。Meta上周推出Vibes短影音生成和分享工具；Goolge本月稍早也宣布，將把最新的影片生成模型Veo 3整合在YouTube之內。

業界分析，AI生成影像對資料傳輸需求暴增，OpenAI打造「AI版抖音」，勢必得加大光通訊布建，引爆新一波商機。

台廠中，上詮共同封裝光學元件（CPO）布局進度冠本土同業，目前已完成相關技術研發，結合半導體封裝自動化生產技術，進行光纖陣列連接器製程的量產準備，也是目前檯面上唯一與台積電在CPO方面有合作關係的光通訊廠。

波若威受惠AI算力需求帶動，數據中心相關800G光模組產品線，去年開始貢獻營收，在AI應用加持下，法人預期，波若威的AI伺服器400G、800G相關產品出貨動能可持續望向上。

華星光跟隨大客戶邁威爾腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件研發，具有技術領先優勢。



