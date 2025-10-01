NAND三哥鎧俠唱多市況 相關需求估年增20%…群聯、威剛等營運添柴火

全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日商鎧俠（Kioxia）看好AI帶來龐大運算需求，預期未來數年，NAND晶片市場將迎來強勁成長。法人認為，隨市況正向發展，群聯（8299）、威剛、創見等台灣NAND相關族群都將受惠。

鎧俠副社長渡邊友治接受彭博新聞專訪時表示，看好AI資料中心持續擴張，NAND晶片需求每年將以約20%的幅度增加。

渡邊友治指出，全球超大規模資料中心（hyperscaler）急需大量高效能儲存解決方案，資料中心業者需要更多NAND晶片，使得NAND晶片需求非常強。伴隨業界陸續開始汰換五到六年前安裝的伺服器，同步催動存儲裝置需求向上，鎧俠甚至收到客戶反映，硬碟供應完全跟不上需求。

鎧俠表示，將持續逐月檢視投資進度，確保新廠產能能緊密配合市場，並計畫五年內產能翻倍，力拚追趕韓國記憶體雙雄三星與SK海力士的腳步。

鎧俠為NAND晶片後續市況按讚，法人看好產業鏈雨露均霑，從控制晶片廠群聯，到模組廠威剛、創見等，後市營運可期。

群聯是鎧俠重要夥伴，也對NAND晶片後市正向看待。群聯執行長潘健成日前表示，原廠調漲價格態度強硬，並且有秩序調控出貨，加上AI應用更普及，明年NAND晶片還是會缺貨。

受惠NAND市況回溫，加上雲端服務業者（CSP） 擴大導入固態硬碟（SSD），以及原廠陸續調漲價格，群聯獲利明顯回升。群聯強調，將持續強化與NAND晶片原廠合作，確保供貨能滿足全球客戶的多元應用需求。

威剛也樂觀記憶體後市，認為產業多頭格局將延續，不僅上游製造商對產能規劃仍相當謹慎有序，DRAM與NAND晶片供給有限，且AI相關應用需求持續暢旺、消費性電子產品新品相繼出籠，各項應用所搭載的記憶體容量倍增成長，都將推升近期記憶體價格和需求持續上攻。

研調機構數據也顯示NAND晶片市況明顯好轉。集邦科技（TrendForce）最新報告指出，隨著主要供應商轉移產能至高毛利產品，NAND晶片供需失衡情況已明顯改善，市場流通供給量縮減，帶動第3季價格上揚5%至10%。