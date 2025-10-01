威剛、力肯暫停交易 市場關注

台股今天有兩家公司停牌，包括記憶體模組大廠威剛（3260）與氣動釘槍大廠力肯，同步於昨（30）日公告，因有重大訊息待公布，經主管機關櫃買中心同意自今年10月1日起暫停交易，兩家停牌是否有關聯，引起市場關注。

威剛指出，該公司將在10月1日下午兩點半於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明該案，記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。

由於近期記憶體市況升溫的力道「超乎原先研調預估」，威剛表示，已積極洽談貨源、確保庫存水位，以應對後續可能擴大的缺貨潮。今日停牌是否與產業布局有關，也受到外界關注。

至於另一家停牌的力肯，是釘槍代工廠，產品涵蓋各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械等，2024年產品營收比重為氣動打釘槍佔83%、零組件佔17%。力肯先前表示，受到全球景氣因美國關稅政策影響，推升美國的通貨膨脹率，造成客戶下單謹慎保守，對下半年營運審慎以待。

美國政府擴大對台灣產品徵稅，並提供補貼，讓品牌回流美國生產。力肯日前表示，因應關稅變化，公司除透過自動化和數位轉型，提高生產效率，降低人力成本；另外加強研究開發，從機構件設計以及產品壽命上著手，擴大與競爭對手的產品差異性。因大環境影響，力肯今年上半年稅後純益為2,235.1萬元，年減57.9%，每股純益0.43元。