國巨公開收購茂達達陣 參與應賣達3,733張 已超過最低門檻

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）昨（30）日公告，截至9月30日上午10時，對IC業者茂達公開收購的累計應賣股數已超過最低收購數量3,733張，公開收購條件已經成就。

國巨在9月11日宣布以每股229.8元，公開收購最多2,127.72萬股或28.5%股權；最低373.3萬股、約5%股權，公開收購期間自9月12日起至10月1日止，收購達最低數量即成就收購條件。

國巨表示，茂達長期展現良好經營績效，為股東提供穩定獲利，基於財務性投資目的公開收購股份，預期藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益。

同時，也將透過公開收購，開啟與茂達管理層對話契機，尋求雙方合作的基礎及機會，以提升長期競爭優勢。

業界指出，茂達以類比功率IC起家，是混合信號功率IC與感測晶片業者，應用領域從原先的消費性應用，逐漸邁入伺服器、記憶體、通訊設備、儲存系統、工控等領域，今年業績成長動能主要來自風扇馬達驅動IC與電源管理IC業務。

在風扇驅動IC業務方面，有別於以往的單風扇應用，現階段茂達多風扇應用訂單持續升溫，相關產品出貨量提升。包括遊戲機應用、繪圖卡應用所需風扇產品出貨都增加，耕耘已久的工業應用布局也開始挹注業績貢獻。

電源管理IC部分，茂達在PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道強，還有電源供應器升級帶來訂單，儲存應用的訂單也表現不錯。

國巨此次出手茂達，看好獲利穩健外，茂達旗下大中雖然與國巨集團旗下力智和富鼎產品雷同，但在加乘效益下，藉由國巨的全球通路，有機會發揮更大綜效。

國巨 電源管理

