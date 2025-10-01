快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府打造「美國矽盾」 家登、京鼎搶設備耗材商機

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國鳳凰城29日電
晶片示意圖。路透
晶片示意圖。路透

亞利桑那州鳳凰城大都會區成為川普政府打造「美國矽盾」的重要聚落，在台積電與英特爾兩大巨頭當地新產能逐步開出下，引爆設備與周邊耗材大商機，家登（3680）、京鼎、中砂、鈦昇、崇越等台廠都已經在亞利桑那州設點，洞燭機先。

晶圓傳載方案供應商家登早在2022年就在鳳凰城卡位，成立美國子公司，設有包括辦公室與倉儲設施，除了就近服務大客戶，也負責服務全美國市場客戶。

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎旗下凱諾，於2023年在鳳凰城設立子公司，主要是業務及服務據點，負責台灣出貨到當地的設備安裝、維修及售後服務等。

再生晶圓與鑽石碟廠中砂也在鳳凰城設立據點，扎根已十年，主要服務歐美市場客戶。

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越布局美國，2021年在鳳凰城設立TOPCO USA，去年TOPCO USA則是進一步於德州成立辦事處。

美國 家登 半導體

延伸閱讀

台積電加速推進美國製造 亞利桑那三廠可望提早一年量產

國科會吳誠文：4個半導體策略主軸 鞏固IC設計、晶圓製造領先全球

MLB／響尾蛇隊台灣日 華航開球

美國大聯盟響尾蛇隊台灣日 華航總經理陳漢銘攜手張泰山擔任開球嘉賓

相關新聞

輝達、新壽北士科用地MOU到期 3方角力

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）昨到期，據了解，ＭＯＵ已註明輝達能決定是否延期，期限最多三個月，新壽也還在等待輝...

新聞幕後／輝達新總部用地卡關 恐需政治解決

輝達與新光人壽簽署取得北士科Ｔ17、Ｔ18土地的合作意向書（ＭＯＵ），表定昨天屆期，但雙方繼續展延洽談。據了解，輝達屬意...

宜鼎股價飆5成！全球記憶體大廠打進輝達生態系 英特爾、高通也找上門

在工業級固態硬碟做到全球市佔第一的宜鼎，鴨子划水10年，才跨進AI新賽道。

OpenAI執行長奧特曼密訪鴻海、台積 洽談星際之門與自家晶片生產計畫

業界傳出，OpenAI執行長奧特曼昨（30）日低調來台，並拜會鴻海及台積電，其中，與鴻海討論美國AI大基建「星際之門（S...

美版矽盾…英特爾扮要角 18A製程預計年底前供貨

川普政府有意打造「美版矽盾」，亞利桑那州成為最大據點，包括英特爾與台積電都在當地落腳。在台積電亞利桑那新廠「趕進度」之際...

NAND三哥鎧俠唱多市況 相關需求估年增20%…群聯、威剛等營運添柴火

全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日商鎧俠（Kioxia）看好AI帶來龐大運算需求，預期未來數年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。