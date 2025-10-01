聽新聞
0:00 / 0:00
川普政府打造「美國矽盾」 家登、京鼎搶設備耗材商機
亞利桑那州鳳凰城大都會區成為川普政府打造「美國矽盾」的重要聚落，在台積電與英特爾兩大巨頭當地新產能逐步開出下，引爆設備與周邊耗材大商機，家登（3680）、京鼎、中砂、鈦昇、崇越等台廠都已經在亞利桑那州設點，洞燭機先。
晶圓傳載方案供應商家登早在2022年就在鳳凰城卡位，成立美國子公司，設有包括辦公室與倉儲設施，除了就近服務大客戶，也負責服務全美國市場客戶。
鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎旗下凱諾，於2023年在鳳凰城設立子公司，主要是業務及服務據點，負責台灣出貨到當地的設備安裝、維修及售後服務等。
再生晶圓與鑽石碟廠中砂也在鳳凰城設立據點，扎根已十年，主要服務歐美市場客戶。
半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越布局美國，2021年在鳳凰城設立TOPCO USA，去年TOPCO USA則是進一步於德州成立辦事處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言