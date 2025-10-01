川普政府打造「美國矽盾」 家登、京鼎搶設備耗材商機

亞利桑那州鳳凰城大都會區成為川普政府打造「美國矽盾」的重要聚落，在台積電與英特爾兩大巨頭當地新產能逐步開出下，引爆設備與周邊耗材大商機，家登（3680）、京鼎、中砂、鈦昇、崇越等台廠都已經在亞利桑那州設點，洞燭機先。

晶圓傳載方案供應商家登早在2022年就在鳳凰城卡位，成立美國子公司，設有包括辦公室與倉儲設施，除了就近服務大客戶，也負責服務全美國市場客戶。

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎旗下凱諾，於2023年在鳳凰城設立子公司，主要是業務及服務據點，負責台灣出貨到當地的設備安裝、維修及售後服務等。

再生晶圓與鑽石碟廠中砂也在鳳凰城設立據點，扎根已十年，主要服務歐美市場客戶。

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越布局美國，2021年在鳳凰城設立TOPCO USA，去年TOPCO USA則是進一步於德州成立辦事處。