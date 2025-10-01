新聞幕後／輝達新總部用地卡關 恐需政治解決

輝達與新光人壽簽署取得北士科Ｔ17、Ｔ18土地的合作意向書（ＭＯＵ），表定昨天屆期，但雙方繼續展延洽談。據了解，輝達屬意的台灣總部用地就是Ｔ17、Ｔ18土地，並未考慮其他選項，迄今因各方考量而卡關，相關人士認為此案已從單純商業案件演變為政治問題，恐需政治手段解決，否則留不住輝達的話，將是「四輸」局面。

輝達執行長黃仁勳今去年於台北電腦展宣布選定北士科Ｔ17、Ｔ18土地作為台灣總部，但在此一年多前，新壽與輝達美國總部早已鴨子划水，雙方低調談定。

從黃仁勳公開宣布台灣總部落腳選址處，即反映輝達同意新壽開的價格，甚至黃還開玩笑地說土地好貴，並叫大家打給台北市長蔣萬安，促成此事。

輝達選定北士科做為台灣總部用地，本是美事一樁，由於輝達要求取得的是素地，可完全按照其規畫興建，而非由新壽蓋完後租給輝達，等於新壽須與北市府解約。問題就卡在北市擔心有圖利新壽的問題，希望新壽能「自動放棄」，新壽也願意讓利，但雙方在解約價格的認定上又卡關。

新壽認為，身為上市公司，須對股東有交代，也怕被股東提告背信。北士科Ｔ17、Ｔ18土地有五十年使用權，依市場行情計算，每坪租金兩千或三千元，依新壽內部估算這塊地可興建卅層樓、面積三萬坪，租金收益超過百億元不為過，加上返還卅二億元已繳權利金，合計近一四○億元的「合意解約金」，才同意讓北市府收回土地。

只是有了前市長柯文哲涉入京華城案的前車之鑑，雖京華城案與北士科案屬性不同，但公務員擔心觸碰圖利紅線，北市府底線是最多約四十多億元，且需呈報市議會同意。市府與新壽開價相差太大，成了此案迄今解不開的結。

在北市府、新壽、輝達三方都有其考量的情況下，不再單純是商業案件，恐需政治解決。解鈴還需繫鈴人，方式之一是由行政院出面，以國家重大經濟發展理由幫忙解決法律問題，第二個方式是由北市議會召開公聽會，盡可能從法律角度幫市政府解套。唯有在各方配合下，促成輝達台灣總部順利落腳，北市府、輝達、新壽加上中央政府才能共創四贏。