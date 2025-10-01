輝達台灣總部另尋合適用地 有困難

輝達台灣總部落腳「北士科T17、18基地」一波三折，專家指出，輝達傾向以台北市設立總部為主，倘若持續卡關，以輝達需要的基地條件與面積來看，只能另謀北士科其他土地。

輝達執行長黃仁勳曾表示，希望員工能在台北市上班，且總部是位在交通便利、有捷運的地方，基地面積則需要約1萬坪。商仲業者指出，以黃仁勳開出條件來看，要在台北市找基地面積夠大的素地相當困難，且從黃仁勳公布的輝達總部「星艦」模擬圖來看，傾向打造低密度開發建築，換言之，先前被點名的南港、圓山、松山機場恐怕機會都不大。

專家指出，南港大部分土地，開發商都已在興建，不符合輝達想要自己規劃的要求，而圓山花博牽扯到變更地目與用途，本是台北市民的公益活動場所，變更成商辦機率低。松山機場遷移問題更是複雜，恐怕都不是短時間內可以解決的問題。

專家指出，北士科主要分為軟橋段、新州美段，事實上，除了T17、18基地外，軟橋段有大量的素地，只是大部分為私地主持有，其中部分有約4,000多坪土地為味丹集團持有。另外，北市府還有T12基地，面積約2,000坪，同樣基地面積條件不足，輝達若要進駐，也需要整合旁邊的私地主。

專家指出，輝達最好的考量可能仍是北士科，只是需要仰賴私地主整合，而是否「好談」，仍待觀察。