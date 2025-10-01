快訊

輝達台灣總部另尋合適用地 有困難

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

輝達台灣總部落腳「北士科T17、18基地」一波三折，專家指出，輝達傾向以台北市設立總部為主，倘若持續卡關，以輝達需要的基地條件與面積來看，只能另謀北士科其他土地。

輝達執行長黃仁勳曾表示，希望員工能在台北市上班，且總部是位在交通便利、有捷運的地方，基地面積則需要約1萬坪。商仲業者指出，以黃仁勳開出條件來看，要在台北市找基地面積夠大的素地相當困難，且從黃仁勳公布的輝達總部「星艦」模擬圖來看，傾向打造低密度開發建築，換言之，先前被點名的南港、圓山、松山機場恐怕機會都不大。

專家指出，南港大部分土地，開發商都已在興建，不符合輝達想要自己規劃的要求，而圓山花博牽扯到變更地目與用途，本是台北市民的公益活動場所，變更成商辦機率低。松山機場遷移問題更是複雜，恐怕都不是短時間內可以解決的問題。

專家指出，北士科主要分為軟橋段、新州美段，事實上，除了T17、18基地外，軟橋段有大量的素地，只是大部分為私地主持有，其中部分有約4,000多坪土地為味丹集團持有。另外，北市府還有T12基地，面積約2,000坪，同樣基地面積條件不足，輝達若要進駐，也需要整合旁邊的私地主。

專家指出，輝達最好的考量可能仍是北士科，只是需要仰賴私地主整合，而是否「好談」，仍待觀察。

輝達 總部 松山機場

相關新聞

輝達、新壽北士科用地MOU到期 3方角力

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）昨到期，據了解，ＭＯＵ已註明輝達能決定是否延期，期限最多三個月，新壽也還在等待輝...

新聞幕後／輝達新總部用地卡關 恐需政治解決

輝達與新光人壽簽署取得北士科Ｔ17、Ｔ18土地的合作意向書（ＭＯＵ），表定昨天屆期，但雙方繼續展延洽談。據了解，輝達屬意...

宜鼎股價飆5成！全球記憶體大廠打進輝達生態系 英特爾、高通也找上門

在工業級固態硬碟做到全球市佔第一的宜鼎，鴨子划水10年，才跨進AI新賽道。

OpenAI執行長奧特曼密訪鴻海、台積 洽談星際之門與自家晶片生產計畫

業界傳出，OpenAI執行長奧特曼昨（30）日低調來台，並拜會鴻海及台積電，其中，與鴻海討論美國AI大基建「星際之門（S...

美版矽盾…英特爾扮要角 18A製程預計年底前供貨

川普政府有意打造「美版矽盾」，亞利桑那州成為最大據點，包括英特爾與台積電都在當地落腳。在台積電亞利桑那新廠「趕進度」之際...

NAND三哥鎧俠唱多市況 相關需求估年增20%…群聯、威剛等營運添柴火

全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日商鎧俠（Kioxia）看好AI帶來龐大運算需求，預期未來數年，...

