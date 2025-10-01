輝達北士科用地卡關 台北市副市長李四川：僅兩方式合法

輝達北士科用地卡關，台北市副市長李四川昨（30）日強調，市府很清楚只有兩種合法方式，也就是新壽依照合約把輝達總部完成後移轉，或是新壽與市府合意解約。

新壽與輝達簽訂MOU，昨日屆期，李四川表示，MOU會不會再延長，由兩公司共同商討，但北市府態度很清楚，移轉T17、T18地上權合約只有兩種合法方案，第一種就是新壽按照合約、把輝達需要的總部蓋完，再交給輝達。

第二種就是新壽與台北市政府來合意解約，「我們也報內政部，如果合意解約完了以後，我們也是可以直接給輝達，這個在法律上面沒有問題」。

李四川強調，現在就看輝達、新壽採用哪一種方式，但針對MOU部分，「因為這個是私人契約，當然是可以延長，或是重新去訂定」，這個就由其商業行為決定如何處理。

至於外傳市府願意返還押標金與權利金，但市府提出金額與新壽內部認為的「地上權長達50年」金額有將近100億元差距。李四川澄清，市府迄今尚未收到新光人壽正式來文提及具體解約條件。

知情人士強調，新壽與北市府之間沒有共識，加上輝達對於興建總部又有堅持，北市府手上T3、T4、T12三塊北士科用地都曾提出給輝達評估過，但都不符合需求。