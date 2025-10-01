快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達北士科用地卡關 台北市副市長李四川：僅兩方式合法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達北士科用地卡關，台北市副市長李四川昨（30）日強調，市府很清楚只有兩種合法方式，也就是新壽依照合約把輝達總部完成後移轉，或是新壽與市府合意解約。

新壽與輝達簽訂MOU，昨日屆期，李四川表示，MOU會不會再延長，由兩公司共同商討，但北市府態度很清楚，移轉T17、T18地上權合約只有兩種合法方案，第一種就是新壽按照合約、把輝達需要的總部蓋完，再交給輝達。

第二種就是新壽與台北市政府來合意解約，「我們也報內政部，如果合意解約完了以後，我們也是可以直接給輝達，這個在法律上面沒有問題」。

李四川強調，現在就看輝達、新壽採用哪一種方式，但針對MOU部分，「因為這個是私人契約，當然是可以延長，或是重新去訂定」，這個就由其商業行為決定如何處理。

至於外傳市府願意返還押標金與權利金，但市府提出金額與新壽內部認為的「地上權長達50年」金額有將近100億元差距。李四川澄清，市府迄今尚未收到新光人壽正式來文提及具體解約條件。

知情人士強調，新壽與北市府之間沒有共識，加上輝達對於興建總部又有堅持，北市府手上T3、T4、T12三塊北士科用地都曾提出給輝達評估過，但都不符合需求。

輝達 新壽 李四川

延伸閱讀

輝達落腳北士科2方案 李四川：新壽尚未給答案

輝達在台蓋總部成敗看今日？ 北市府仍重申2解決方案

公館圓環拆除「合作協力新思維」 蔣萬安在市政會議感謝李四川

公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

相關新聞

輝達、新壽北士科用地MOU到期 3方角力

輝達與新光人壽簽署的合作意向書（ＭＯＵ）昨到期，據了解，ＭＯＵ已註明輝達能決定是否延期，期限最多三個月，新壽也還在等待輝...

新聞幕後／輝達新總部用地卡關 恐需政治解決

輝達與新光人壽簽署取得北士科Ｔ17、Ｔ18土地的合作意向書（ＭＯＵ），表定昨天屆期，但雙方繼續展延洽談。據了解，輝達屬意...

宜鼎股價飆5成！全球記憶體大廠打進輝達生態系 英特爾、高通也找上門

在工業級固態硬碟做到全球市佔第一的宜鼎，鴨子划水10年，才跨進AI新賽道。

OpenAI執行長奧特曼密訪鴻海、台積 洽談星際之門與自家晶片生產計畫

業界傳出，OpenAI執行長奧特曼昨（30）日低調來台，並拜會鴻海及台積電，其中，與鴻海討論美國AI大基建「星際之門（S...

美版矽盾…英特爾扮要角 18A製程預計年底前供貨

川普政府有意打造「美版矽盾」，亞利桑那州成為最大據點，包括英特爾與台積電都在當地落腳。在台積電亞利桑那新廠「趕進度」之際...

NAND三哥鎧俠唱多市況 相關需求估年增20%…群聯、威剛等營運添柴火

全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日商鎧俠（Kioxia）看好AI帶來龐大運算需求，預期未來數年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。