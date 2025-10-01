輝達總部落腳北士科卡關 簽訂MOU到期 新壽盼直接移轉地上權契約

輝達台灣總部落腳北士科案陷入僵局，新光人壽與輝達原簽訂的合作備忘錄（MOU）昨（30）日屆期，新壽發出聲明表示，希望直接移轉地上權契約，盼北市府給予協助；但北市府所提兩方案並不包含直接轉移地上權，雙方意見無交集，陷入卡關窘境。

輝達執行長黃仁勳今年5月來台時宣布，台灣總部鎖定北士科，台北市長蔣萬安隨後證實，輝達相中就是北士科T17、T18，不過這塊地牽涉北市府、輝達、新壽三方，三角習題至今無解。

隨著輝達、新壽MOU屆期，新壽昨日表示，公司在2021年依北市府公告招標規定，參與投標此案，一切作業均公開透明，取得地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中，自2024年6月起與輝達洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，待北市府同意後即可辦理，望北市府給予最大協助。

知情人士認為，MOU並不具法律約束，況且新壽與輝達早就達成共識，從新壽最新聲明，不難看出「解鈴還需繫鈴人」，球最後又拋回給北市府。

今年6月，新壽與輝達MOU內容，雙方對地上權直接轉讓，早已達成共識，據指出，新壽估算時，包括50年地上權可能產生的報酬，以及當初取得成本及未來可能建造的樓層，帶來的效益，都清楚計算，也獲得輝達同意。知情人士認為，輝達簽下MOU時，也經過評估，雙方對價格有共識。

為使地上權順利轉移輝達，新壽研擬至少三方案，北市府則稱有兩方案，不過包括直接轉移、先蓋後移轉、直接解約，都未能獲得三方同意，使此案陷入僵局。

由於MOU屆期，此案備受外界關注，新壽昨日直球對決，對外發出聲明，強調直接轉移地上權是輝達與新壽的共識，期盼北市府給予協助，業內人士分析，此舉形同暗示北市府，輝達與新壽已有共識，只要北市府給予協助，同意後即可辦理。

市府先前提到，黃仁勳希望明年5月來台時，能夠替台灣總部開工，時程上大概會朝這個目標去努力，但完工時間，依照台灣目前工程現況、缺工缺料是較大問題，但以他們高科技產業，大概會比照台積電用重金找到最合適、最好團隊，施工時間應會縮短，預估差不多最多三年，就可以蓋好。



