美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

蘋果印度製造 鴻海大贏家 計畫新增核心零組件產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
印度經濟時報報導，蘋果在印度iPhone供應鏈五年內快速成長，更創造約35萬個就業機會，成為印度製造業的重要推力，鴻海（2317）配合客戶需求在當地擴產，是最大受惠業者。隨著印度供應鏈逐步完善，可望提升效率與降低成本，有助鴻海提升營運績效。

外電報導，全球生產的iPhone中，已有五分之一（約20%）在印度製造出貨。在2021年至2025年的四年財年期間，蘋果的印度生態系統累計生產價值高達450億美元的iPhone。

更重要的是，印度生產iPhone其中76%（價值340億美元）產品是銷往海外市場，印度智慧手機在2014到2015財年還僅在印度出口排行榜第167位，現在則躍升至榜首，彰顯出印度作為全球出口中心日益增長的重要性。

鴻海除在印度組裝iPhone之外，外電報導，鴻海將在印度建立iPhone的金屬中框生產線，首度在印度布建iPhone的核心零組件製造產能，業界看好此舉將鞏固鴻海在蘋果印度製造戰略中的領導地位。

金融時報指出，鴻海集團目前在印度的工廠中，斯裡佩魯姆布杜爾（Sriperumbudur）廠區主要負責組裝 iPhone，海德拉巴（Hyderabad）廠區主要為AirPods生產線，還有即將投入運營的班加羅爾廠區。

消息指出，鴻海計劃在泰米爾納德邦奧拉加丹的ESR工業園內設立新廠區，專攻生產iPhone所用的金屬中框。之前是由印度塔塔電子供應，塔塔集團近期剛成為蘋果在印維修iPhone及MacBook的合作夥伴。

分析師尼爾・沙阿（Neil Shah）指出，iPhone金屬中框成本占整機物料清單（BOM）僅2%至3%，鴻海此舉能小幅提升印度生產線本土化的比率，但整體本土零組件貢獻度仍低於10%。

在半導體封測廠方面，印度電子暨資訊科技部長衛士納之前宣布，批准印度HCL集團與鴻海合資興建一座新的半導體工廠，總成本370.6億盧比（約新台幣131億元），預定2027年投產，規劃生產筆電與手機等晶片。這也是鴻海首度布局印度半導體市場。衛士納說，這座工廠產能目標是每月2萬片晶圓的晶圓級封裝，以及3,600萬顆顯示器驅動晶片。


