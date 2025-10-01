快訊

鴻海員工分紅獎金 上看百萬

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）員工年度分紅獎金按近年慣例，昨（30）日匯入員工帳戶。今年員工分紅獎金總額達到88.34億元，連續四年成長，年增達6.8%，績效好的單位，個人分紅有機會拿到百萬元獎金。

鴻海昨天表示，員工分紅依照各事業群以及個人績效表現分配，並非平均分發。獲利績效好的單位，個人分紅依舊有機會拿到百萬元獎金。

鴻海集團目前在既有資通訊（ICT）產業地位鞏固，在人工智慧（AI）與電動車的業務上逐步顯現成長動能，2024年營收與獲利雙雙成長。為與股東以及員工分享經營成果，鴻海今年股東會通過自1991上市掛牌以來最高的每股現金股利，也提高員工分紅獎金，總金額達到88.34億元，是連續第四年成長，年增幅度達6.8%。

鴻海8月營收達6,065億元，創同期新高，月減1.2%，年增10.6%。累計今年前八月營收為4.65兆元，年增16.65%，也創同期新高，主要是受惠AI伺服器機櫃出貨強勁所帶動，今年營收更將挑戰7兆元目標。

法人預期，在AI伺服器需求暢旺帶動下，加上蘋果已經亮相新款的iPhone 17系列目前在全球熱賣，主力代工廠的鴻海正在加班趕工中，將推升今年業績將再戰新高，隨著業績成長，預期明年員工分紅的金額仍然可期。

