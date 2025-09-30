台積電攜手供應商 推動EUV動態節能計畫
因應先進製程演進，台積電（2330）廠內極紫外光（EUV）微影設備數量持續增加，為兼顧技術發展與環境永續，該公司攜手供應商推動「EUV動態節能計畫」，經實測產線設備每年可節省的能源占其全年總能源消耗達8%。
台積電指出，上述節能措施已陸續導入該公司晶圓15B廠、晶圓18A廠及晶圓18B廠，今年底將全面導入海內外所有EUV設備，並列為新建廠區標準設計，預計至民國2030年可累積節電1億9,000萬度，相當於減碳10萬1,000公噸。
台積電提到，去年與設備供應商合作啟動節能計畫，成功將EUV微影設備瞬間電能消耗降低44%，並依據廠內生產需求與產線自動化系統導入相關處理機制，不僅有效降低能源消耗，同時兼顧產能穩定，實現環保的綠色生產流程。
