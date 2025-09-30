台積電攜手供應商 開發冷卻液回收技術

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

台積電（2330）持續推動綠色低碳供應鏈，攜手供應商研發「冷卻液（Coolant）回收技術」，將原本需報廢的製冷機冷卻液進行過濾與純化，再次回用於半導體製程，不僅降低廢棄物委外處理量，也減少供應商運輸新液過程產生的碳排放。

台積電指出，今年回收冷卻液已成功導入部分台灣廠區12吋晶圓廠使用，預估年減碳約4萬公噸。

台積電提到，半導體製造設備運行時會產生大量熱能，要透過冷卻系統有效控溫，以避免過熱影響設備性能與製程精度。過往製冷機報廢時，冷卻液通常一併處理，但冷卻液因具高度穩定性，即使長期使用仍能保持原有特性。為此，該公司與供應商合作投入回收技術研究，先經由化性與物性分析，評估回收冷卻液與新品冷卻液的性能差異，驗證其循環使用的可行性；研究過程中，從冷卻機內汲取欲報廢冷卻液，並進行多重過濾純化、參數調整及最佳化，以最大限度減少回收過程中的液體流失及性能衰減，有效確保冷卻液回收率及穩定使用效能。

台積電 半導體 晶圓廠

