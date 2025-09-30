德國薩克森台灣科學會議 主題聚焦於半導體產業永續展望

台積電（2330）前進德國德勒斯登設廠後，台灣與台積電在當地廠區所屬的薩克森自由邦，交流也日趨緊密。德國薩克森–臺灣科學會議於30日在台北舉行，主題聚焦於半導體產業的永續展望。

德國薩克森自由邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）親自出席上述會議。薩克森邦學術部長根可夫在致詞中表示，過去兩年，台灣與薩克森自由邦之間的學術及科學關係經歷前所未有、令人難以想像的發展。感謝台灣最大企業對薩克森邦為高科技產業據點的信任，也期盼藉此契機促進教育與科學領域的經濟合作。

德國薩克森自由邦駐臺科技辦事處也於30日宣布，由薩克森邦科學、文化暨旅遊部（SMWK）主導的多項人才交流計畫將迎來重大擴展。

德勒斯登工業大學在30日的科學會議上，與台灣國家實驗研究院簽署合作備忘錄。德勒斯登工業大學校長施陶丁格指出，透過此次科學會議與國家實驗研究院簽署合作備忘錄，正深化與亞洲夥伴於科技領域上的合作，這對全球價值的創造至關重要。其與台積電無論在台灣或在德勒斯登，對於學習、研究及技術轉移方面的緊密合作。皆一再凸顯雙邊科學合作，尤其是在半導體研究領域，對其自身策略發展至關重要。

「臺德半導體人才培育計畫」（STIPT）於2023年9月由薩克森邦科學、文化暨旅遊部、德勒斯登工業大學及台積電共同簽署，已成功資助85名薩克森邦學生來台，於台大、台科大與陽交大等學府進行為期六個月的研修，並進入台積電台中廠接受實務訓練。