LG重塑AI價值：推「情感智慧」深化產品布局 同步攜手教育育才
全球電子大廠LG電子30日表示，將其人工智慧（AI）重新定義為「情感智慧（Affectionate Intelligence）」，強調AI價值不應只著重於運算速度，而應能感知、理解並貼近使用者真實需求。
台灣LG董事長鄭淵寬指出，公司將以情感智慧為核心，深化AI技術於產品研發，並同步攜手社會企業「玩轉學校」推動AI素養教育，以行動實踐「Better Life for All」的永續願景，為社會創造長遠且具意義的價值。
LG長期深耕AI領域，透過旗下ThinQ®平台將智慧裝置串聯成一個完整生態，累積全球龐大的第一手生活數據，藉此強化AI系統對使用者行為與情境變化的理解，使其能更貼近實際情況地辨識並做出最佳應對。
在技術層面，LG除投入自然語言處理、語音辨識與空間感知等核心研發外，更開發AI晶片，結合軟體演算法，旨在打造出更高效能、低耗能且真正「以人為本」的AI體驗。
公司強調，目標是讓AI從功能導向，邁向具備情感連結的雙向互動，逐步實現「Zero Labor Home零勞務家庭」的願景。
LG已將「AI情感智慧」概念全面應用於其產品線中，提供更具人性化的互動體驗。例如AI 4K智慧顯示器的AI聲紋辨識能自動切換個人化設定；WashTower™ AI智控洗乾衣機運用AI DD™智慧直驅變頻馬達最佳化洗程；而InstaView™敲敲看門中門冰箱則擁有AI智慧變頻科技，能精準控制保鮮溫度並紀錄使用者習慣。
此外，DUALCOOL™ WiFi雙迴轉冷暖變頻空調也具備智慧電量管理（AI kW Manager）功能，行動裝置如LG gram極致輕薄AI筆電更搭載獨家gram Chat AI即時助理，全面拓展智慧生活的可能性。
除了產品創新布局，LG更將「AI情感智慧」延伸至教育領域。公司與台灣社會企業「玩轉學校」合作，推出業界首套以AI素養為核心、專為學童設計的桌遊教材《樂金筆記本》。
玩轉學校創辦人林哲宇指出，該教材從構思、設計到正式推出，歷經多次實地測試，旨在以輕鬆有趣且具思辨性的方式，協助學童在互動中培養理解、思辨與解決問題的能力。
目前《樂金筆記本》已開放教師申請，並透過「逢甲建築小書屋」計畫將資源帶進偏鄉，以行動落實企業社會責任，確保更多孩子在公平的起點上迎接AI時代。
