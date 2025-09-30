群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價格看漲「沒談判空間」

快訊

中央社／ 新竹30日電
群聯創辦人暨執行長潘健成。圖／本報資料照片
記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成今天表示，在人工智慧（AI）驅動的剛性需求帶動下，儲存型快閃記憶體（NANDFlash）供給吃緊，產品價格看漲。

潘健成與矽智財（IP）廠力旺董事長徐清祥下午出席創業家講座新竹場分享過去創業的經驗，兩人一致看好未來AI發展前景。

潘健成受訪時說，目前NAND Flash供給很緊，產品價格看漲，沒有什麼談判空間，不知道何時供給才能夠緩解。

他表示，雲端服務供應商斥資2000億美元採購繪圖處理器，創造出的模型要有人使用才能夠獲利，同時會產出資料，連帶帶動儲存需求。

