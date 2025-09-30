群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價格看漲「沒談判空間」
記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成今天表示，在人工智慧（AI）驅動的剛性需求帶動下，儲存型快閃記憶體（NANDFlash）供給吃緊，產品價格看漲。
潘健成與矽智財（IP）廠力旺董事長徐清祥下午出席創業家講座新竹場分享過去創業的經驗，兩人一致看好未來AI發展前景。
潘健成受訪時說，目前NAND Flash供給很緊，產品價格看漲，沒有什麼談判空間，不知道何時供給才能夠緩解。
他表示，雲端服務供應商斥資2000億美元採購繪圖處理器，創造出的模型要有人使用才能夠獲利，同時會產出資料，連帶帶動儲存需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言