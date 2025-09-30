快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

西門子攜手台德夥伴 倡議以數位科技為槓桿引領國家淨零轉型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
由西門子主辦的2025臺灣永續峰會，攜手台德重量級人士參加，並倡議以數位科技為槓桿引領國家淨零轉型。圖／西門子提供
由西門子主辦的2025臺灣永續峰會，攜手台德重量級人士參加，並倡議以數位科技為槓桿引領國家淨零轉型。圖／西門子提供

2025臺灣永續峰會今日在台北登場！今年主題聚焦「從城市4.0到城市淨零」，台灣由國發會副委高仙桂、桃園市副市長蘇俊賓、鴻海智慧城市平台負責人林旭瑩等分別擔任專講或與談人，並特邀德國薩克森邦邦長Michael Kretschmer進行專題演說，其邦經濟、勞⼯、能源與氣候⾏動部部⻑ Dirk Panter擔任與談人。台德雙邊公私領域與會決策人士共同認為，城市是全球能源消耗和二氧化碳排放的主要來源，應致力站在淨零的最前線，運用數位雙生與人工智慧等科技槓桿「以少達多」、節「源」減碳，引領國家淨零轉型。

⻄⾨⼦於2013年發起臺灣永續峰會，攜手德國在台協會、德國經濟辦事處、台灣永續能源研究基⾦會，聚焦與台灣永續發展及強化整體競爭⼒⾄為關鍵的議題，匯集台德產官學界決策⼈⼠集思廣益，迄今已成為台德雙邊交流之權威平台！峰會創辦至今陸續關注「⼯業4.0」、「能源轉型」、「數位轉型」、「產業⼈⼯智慧」、 「城市4.0」相關重點議題。

今年臺灣永續峰會中，西門子針對半導體、樓宇、軌道運輸、電網、資料中心五大領域的實績進行說明。在台北市，西門子協助京站時尚廣場打造永續綠百貨，透過優化幫浦運作，每年節省相當於100萬度電、等同於 1.3 座大安森林公園所吸收的二氧化碳量，同時也透過AI 智慧控制、提升冷凍機系統效能。針對桃園市正在興建的捷運綠線，西門子協助部署 Sitras SMS系統，透過科技即時偵測減緩雜散電流，藉此延長軌道基礎設施的使用壽命，同時防止因基礎設施腐蝕造成的土壤與水源污染。在高雄市，西門子協助默克建構首座大型智慧半導體解決方案基地，導入數位雙生科技SIMIT，在單一模擬平台上進行虛擬啟動，有效降低成本與產品上市時間，並將試運轉時間縮短50%。

台灣西門子總裁暨執行長張合翕表示：「西門子堅信，科技是城市淨零轉型最有力的槓桿，特別是數位雙生及人工智慧，可以協助節源減碳」；德國在台協會代表狄嘉信（Karsten Tietz）指出：「我們生活在艱困的時代。當我們看到烏克蘭、加薩以及其他地方被摧毀的城市、人類的苦難，以及世界日益升高的緊張局勢時，人們很容易會說：……我們竟然還在擔心淨零城市？但請不要誤解。戰爭終將結束，緊張局勢也會平息，而那時我們仍然需要一個人類能夠生存的世界。如果我們不採取行動，氣候變遷所造成的破壞與人類苦難，可能會超過我們所見過的所有戰爭。不是在遙遠的未來，而是已經影響到下一代」。

台灣⻄⾨⼦總裁暨執⾏⻑張合翕在2025臺灣永續峰會主講「以數位科技賦能城市4.0與城市淨零」。圖／西門子提供
台灣⻄⾨⼦總裁暨執⾏⻑張合翕在2025臺灣永續峰會主講「以數位科技賦能城市4.0與城市淨零」。圖／西門子提供

西門子 永續

延伸閱讀

最後一輛 Focus ST 德國下線 Ford 熱血鋼砲時代告一段落

德國漢學權威蘇費翔主任訪台 體驗台中祭孔大典與客家音樂會

8月美俄峰會後…普亭邀川普莫斯科見還算數？ 克宮：取決於美方

台V企業勢稱Vtype「瑟娜」名近似自家「瑟菲娜」 疑商標施壓惹議

相關新聞

鴻海旗下鴻華先進 由總經理李秉彥升任董事長

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）30日表示，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工，經9月30日鴻華先進臨時董事...

盧特尼克拋「美版矽盾」： 美晶片充足才能護台 美台產能五五分

美國商務部長盧特尼克27日表示，在中國毫不掩飾要奪取台灣的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五...

新聞評論／美拋「矽盾」為川習會暖身兼逼台讓步

在台美持續磋商對等關稅等經貿議題之際，美國商務部長盧特尼克拋出「美版矽盾」的震撼彈，與美國總統川普先前提出「要美國保護台...

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳表示，川普總統推動的H-1B簽證新規定，每份申請收取10萬元費用恐使移民追尋...

搶Nvidia市占 華為頂級AI晶片傳明年產量翻倍

中國華為正準備明年大幅提高其最先進人工智慧（AI）晶片的產量，在Nvidia(輝達，又譯英偉達)應對地緣政治不利因素之際...

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。