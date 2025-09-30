西門子攜手台德夥伴 倡議以數位科技為槓桿引領國家淨零轉型
2025臺灣永續峰會今日在台北登場！今年主題聚焦「從城市4.0到城市淨零」，台灣由國發會副委高仙桂、桃園市副市長蘇俊賓、鴻海智慧城市平台負責人林旭瑩等分別擔任專講或與談人，並特邀德國薩克森邦邦長Michael Kretschmer進行專題演說，其邦經濟、勞⼯、能源與氣候⾏動部部⻑ Dirk Panter擔任與談人。台德雙邊公私領域與會決策人士共同認為，城市是全球能源消耗和二氧化碳排放的主要來源，應致力站在淨零的最前線，運用數位雙生與人工智慧等科技槓桿「以少達多」、節「源」減碳，引領國家淨零轉型。
⻄⾨⼦於2013年發起臺灣永續峰會，攜手德國在台協會、德國經濟辦事處、台灣永續能源研究基⾦會，聚焦與台灣永續發展及強化整體競爭⼒⾄為關鍵的議題，匯集台德產官學界決策⼈⼠集思廣益，迄今已成為台德雙邊交流之權威平台！峰會創辦至今陸續關注「⼯業4.0」、「能源轉型」、「數位轉型」、「產業⼈⼯智慧」、 「城市4.0」相關重點議題。
今年臺灣永續峰會中，西門子針對半導體、樓宇、軌道運輸、電網、資料中心五大領域的實績進行說明。在台北市，西門子協助京站時尚廣場打造永續綠百貨，透過優化幫浦運作，每年節省相當於100萬度電、等同於 1.3 座大安森林公園所吸收的二氧化碳量，同時也透過AI 智慧控制、提升冷凍機系統效能。針對桃園市正在興建的捷運綠線，西門子協助部署 Sitras SMS系統，透過科技即時偵測減緩雜散電流，藉此延長軌道基礎設施的使用壽命，同時防止因基礎設施腐蝕造成的土壤與水源污染。在高雄市，西門子協助默克建構首座大型智慧半導體解決方案基地，導入數位雙生科技SIMIT，在單一模擬平台上進行虛擬啟動，有效降低成本與產品上市時間，並將試運轉時間縮短50%。
台灣西門子總裁暨執行長張合翕表示：「西門子堅信，科技是城市淨零轉型最有力的槓桿，特別是數位雙生及人工智慧，可以協助節源減碳」；德國在台協會代表狄嘉信（Karsten Tietz）指出：「我們生活在艱困的時代。當我們看到烏克蘭、加薩以及其他地方被摧毀的城市、人類的苦難，以及世界日益升高的緊張局勢時，人們很容易會說：……我們竟然還在擔心淨零城市？但請不要誤解。戰爭終將結束，緊張局勢也會平息，而那時我們仍然需要一個人類能夠生存的世界。如果我們不採取行動，氣候變遷所造成的破壞與人類苦難，可能會超過我們所見過的所有戰爭。不是在遙遠的未來，而是已經影響到下一代」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言