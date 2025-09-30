西門子攜手台德夥伴 倡議以數位科技為槓桿引領國家淨零轉型

2025臺灣永續峰會今日在台北登場！今年主題聚焦「從城市4.0到城市淨零」，台灣由國發會副委高仙桂、桃園市副市長蘇俊賓、鴻海智慧城市平台負責人林旭瑩等分別擔任專講或與談人，並特邀德國薩克森邦邦長Michael Kretschmer進行專題演說，其邦經濟、勞⼯、能源與氣候⾏動部部⻑ Dirk Panter擔任與談人。台德雙邊公私領域與會決策人士共同認為，城市是全球能源消耗和二氧化碳排放的主要來源，應致力站在淨零的最前線，運用數位雙生與人工智慧等科技槓桿「以少達多」、節「源」減碳，引領國家淨零轉型。

⻄⾨⼦於2013年發起臺灣永續峰會，攜手德國在台協會、德國經濟辦事處、台灣永續能源研究基⾦會，聚焦與台灣永續發展及強化整體競爭⼒⾄為關鍵的議題，匯集台德產官學界決策⼈⼠集思廣益，迄今已成為台德雙邊交流之權威平台！峰會創辦至今陸續關注「⼯業4.0」、「能源轉型」、「數位轉型」、「產業⼈⼯智慧」、 「城市4.0」相關重點議題。

今年臺灣永續峰會中，西門子針對半導體、樓宇、軌道運輸、電網、資料中心五大領域的實績進行說明。在台北市，西門子協助京站時尚廣場打造永續綠百貨，透過優化幫浦運作，每年節省相當於100萬度電、等同於 1.3 座大安森林公園所吸收的二氧化碳量，同時也透過AI 智慧控制、提升冷凍機系統效能。針對桃園市正在興建的捷運綠線，西門子協助部署 Sitras SMS系統，透過科技即時偵測減緩雜散電流，藉此延長軌道基礎設施的使用壽命，同時防止因基礎設施腐蝕造成的土壤與水源污染。在高雄市，西門子協助默克建構首座大型智慧半導體解決方案基地，導入數位雙生科技SIMIT，在單一模擬平台上進行虛擬啟動，有效降低成本與產品上市時間，並將試運轉時間縮短50%。