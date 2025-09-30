快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

佳必琪法說會／甲骨文大單落袋 可望跟著大量出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

佳必琪（6197）30日舉行法說會，董事長張舒眉表示，隨著甲骨文（Oracle）拿下OpenAI大單，該公司是甲骨文供應商，並且是輝達（NVIDIA）GB200與GB300供應商，目前已經在做驗證（POC），可望跟著大量出貨，下半年人工智慧（AI）伺服器相關產品可望強勁成長，明年則優於今年。

她說，對今年營收與獲利展望樂觀，今年比較難以掌控的是匯率，GB200與GB300的線材與連接器等產品，都已經是佳必琪的標配，輝達大手筆投資OpenAI，OpenAI要從甲骨文購買更多AI伺服器硬體，使得甲骨文訂單爆衝，原先甲骨文只有一家OEM廠，現在變成三個，而且還要增加美國本地的供應商，「我們已經跟甲骨文在做POC了，今年業績展望看好，2026年持續成長。」

另外，佳必琪旗下子公司推出的繪圖卡，也打入輝達與聯發科（2454）攜手合作的AI工作站與AI PC供應鏈。

佳必琪第3季產品營收比重，資料中心網路通信部門占58%，其中，伺服器儲存占16%、AI與GPU占56%、交換器與資料中心纜線占28%；至於智慧連接部門占40%，其中，遊戲繪圖卡占45%、工廠自動化占20%、電動車占30%、其他5%。

展望下半年，佳必琪表示，AI、電動車與工廠自動化可望強勁成長。交換器、資料中心纜線可望顯著成長。

產能方面，張舒眉表示，目前北越廠產能已滿載。為因應客戶需求，正在評估下一步的擴產計畫，可能選項包括擴大越南投資、在泰國設立新廠（可能專注於光通訊產品），或在美國東岸（如德州）增設據點，預期會在第4季公布計畫。

在新產品方面，例如ACC，除了原有的兩家IC公司客戶，再新增與第三家A公司的retimer IC進行合作。

至於PCIe方面，PCIe Gen5需求依然強勁， Gen 6產品已在第2季在專案中列名，預計最快明年上半年放量。而PCIe Gen 7預計明年第1季提供樣品，並將從MCIO規格先著手開發。

在大電流高功率產品方面，她說，該 公司以新品牌「Busflow」切入大電流產品市場，專注於資料中心伺服器的應用。已和美國公司Anderson Power建立策略合作夥伴關係，共同開發產品，目前進展順利。

AI 甲骨文 佳必琪 法說會

延伸閱讀

追蹤標普500卓越50指數 這檔 ETF 有望掌握蘋果、輝達等產業巨擘

新壽仍積極爭取和輝達展延MOU時限 盼北市府放行素地合意移轉

輝達在台蓋總部成敗看今日？ 北市府仍重申2解決方案

輝達黃仁勳談美中產業差距 陸晶片僅落後美「幾奈秒」

相關新聞

鴻海旗下鴻華先進 由總經理李秉彥升任董事長

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）30日表示，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工，經9月30日鴻華先進臨時董事...

盧特尼克拋「美版矽盾」： 美晶片充足才能護台 美台產能五五分

美國商務部長盧特尼克27日表示，在中國毫不掩飾要奪取台灣的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五...

新聞評論／美拋「矽盾」為川習會暖身兼逼台讓步

在台美持續磋商對等關稅等經貿議題之際，美國商務部長盧特尼克拋出「美版矽盾」的震撼彈，與美國總統川普先前提出「要美國保護台...

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳表示，川普總統推動的H-1B簽證新規定，每份申請收取10萬元費用恐使移民追尋...

搶Nvidia市占 華為頂級AI晶片傳明年產量翻倍

中國華為正準備明年大幅提高其最先進人工智慧（AI）晶片的產量，在Nvidia(輝達，又譯英偉達)應對地緣政治不利因素之際...

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。