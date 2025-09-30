佳必琪法說會／甲骨文大單落袋 可望跟著大量出貨

佳必琪（6197）30日舉行法說會，董事長張舒眉表示，隨著甲骨文（Oracle）拿下OpenAI大單，該公司是甲骨文供應商，並且是輝達（NVIDIA）GB200與GB300供應商，目前已經在做驗證（POC），可望跟著大量出貨，下半年人工智慧（AI）伺服器相關產品可望強勁成長，明年則優於今年。

她說，對今年營收與獲利展望樂觀，今年比較難以掌控的是匯率，GB200與GB300的線材與連接器等產品，都已經是佳必琪的標配，輝達大手筆投資OpenAI，OpenAI要從甲骨文購買更多AI伺服器硬體，使得甲骨文訂單爆衝，原先甲骨文只有一家OEM廠，現在變成三個，而且還要增加美國本地的供應商，「我們已經跟甲骨文在做POC了，今年業績展望看好，2026年持續成長。」

另外，佳必琪旗下子公司推出的繪圖卡，也打入輝達與聯發科（2454）攜手合作的AI工作站與AI PC供應鏈。

佳必琪第3季產品營收比重，資料中心網路通信部門占58%，其中，伺服器儲存占16%、AI與GPU占56%、交換器與資料中心纜線占28%；至於智慧連接部門占40%，其中，遊戲繪圖卡占45%、工廠自動化占20%、電動車占30%、其他5%。

展望下半年，佳必琪表示，AI、電動車與工廠自動化可望強勁成長。交換器、資料中心纜線可望顯著成長。

產能方面，張舒眉表示，目前北越廠產能已滿載。為因應客戶需求，正在評估下一步的擴產計畫，可能選項包括擴大越南投資、在泰國設立新廠（可能專注於光通訊產品），或在美國東岸（如德州）增設據點，預期會在第4季公布計畫。

在新產品方面，例如ACC，除了原有的兩家IC公司客戶，再新增與第三家A公司的retimer IC進行合作。

至於PCIe方面，PCIe Gen5需求依然強勁， Gen 6產品已在第2季在專案中列名，預計最快明年上半年放量。而PCIe Gen 7預計明年第1季提供樣品，並將從MCIO規格先著手開發。

在大電流高功率產品方面，她說，該 公司以新品牌「Busflow」切入大電流產品市場，專注於資料中心伺服器的應用。已和美國公司Anderson Power建立策略合作夥伴關係，共同開發產品，目前進展順利。