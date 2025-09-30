鴻海旗下鴻華先進 由總經理李秉彥升任董事長
鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）30日表示，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工，經9月30日鴻華先進臨時董事會決議，原董事長劉揚偉交棒，由原總經理李秉彥將接任鴻華先進董事長、原副總經理陳清亞接任總經理，期待憑藉在其ICT與汽車產業的多年經驗，帶領經營團隊與全體同仁持續邁進。
鴻華先進已完成多款電動車產品開發，現有經營團隊除了順利引進海內外既有車廠客戶，部分客戶也直接導入鴻華設計的電動車款，使得鴻華在電動車的發展上達成關鍵的里程碑。展望未來，鴻華先進將憑藉集團 CDMS 商業模式，秉持「立基台灣、放眼全球」的願景，持續為股東創造更大價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言