鴻海旗下鴻華先進 由總經理李秉彥升任董事長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻華先進由原總經理李秉彥將接任董事長。圖／鴻海提供
鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）30日表示，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工，經9月30日鴻華先進臨時董事會決議，原董事長劉揚偉交棒，由原總經理李秉彥將接任鴻華先進董事長、原副總經理陳清亞接任總經理，期待憑藉在其ICT與汽車產業的多年經驗，帶領經營團隊與全體同仁持續邁進。

鴻華先進已完成多款電動車產品開發，現有經營團隊除了順利引進海內外既有車廠客戶，部分客戶也直接導入鴻華設計的電動車款，使得鴻華在電動車的發展上達成關鍵的里程碑。展望未來，鴻華先進將憑藉集團 CDMS 商業模式，秉持「立基台灣、放眼全球」的願景，持續為股東創造更大價值。

