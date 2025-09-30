快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

鴻華：李秉彥接任董事長 依鴻海集團分工調整職務

中央社／ 台北30日電

鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天公告，原任董事長劉揚偉異動，由鴻華原任總經理李秉彥接任，今天起生效。鴻華指出，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工進行職務調整。

鴻華同時公告，總經理一職由原副總經理陳清亞接任，今天起生效。

觀察第3季營運，鴻華先進先前指出，乘用車及電動巴士因應市場需求穩定交車。

根據資料，鴻華先進今年前8月乘用車營收占比85.3%、電動巴士營收占比13.7%、技術服務營收占比1%。

鴻華先進攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，8月共交付180輛新車，累計今年前8月交付2334輛，加上2024年全年交車7121輛，共計交車9455輛。

鴻華先進 總經理

延伸閱讀

建大輪胎全新力作 ！「EMERA 616EV」電動車專用胎與「KOMENDO 3」商用車胎正式亮相

0050零股交易突破300萬股

接棒郭台銘！劉揚偉帶領鴻海闖AI賽道 謝金河：有機會再成長 市值劍指千億美元

政府攜手業界 海外設科學園區

相關新聞

鴻海旗下鴻華先進 由總經理李秉彥升任董事長

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）30日表示，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工，經9月30日鴻華先進臨時董事...

盧特尼克拋「美版矽盾」： 美晶片充足才能護台 美台產能五五分

美國商務部長盧特尼克27日表示，在中國毫不掩飾要奪取台灣的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五...

新聞評論／美拋「矽盾」為川習會暖身兼逼台讓步

在台美持續磋商對等關稅等經貿議題之際，美國商務部長盧特尼克拋出「美版矽盾」的震撼彈，與美國總統川普先前提出「要美國保護台...

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳表示，川普總統推動的H-1B簽證新規定，每份申請收取10萬元費用恐使移民追尋...

搶Nvidia市占 華為頂級AI晶片傳明年產量翻倍

中國華為正準備明年大幅提高其最先進人工智慧（AI）晶片的產量，在Nvidia(輝達，又譯英偉達)應對地緣政治不利因素之際...

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。