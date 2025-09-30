鴻華：李秉彥接任董事長 依鴻海集團分工調整職務
鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天公告，原任董事長劉揚偉異動，由鴻華原任總經理李秉彥接任，今天起生效。鴻華指出，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工進行職務調整。
鴻華同時公告，總經理一職由原副總經理陳清亞接任，今天起生效。
觀察第3季營運，鴻華先進先前指出，乘用車及電動巴士因應市場需求穩定交車。
根據資料，鴻華先進今年前8月乘用車營收占比85.3%、電動巴士營收占比13.7%、技術服務營收占比1%。
鴻華先進攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，8月共交付180輛新車，累計今年前8月交付2334輛，加上2024年全年交車7121輛，共計交車9455輛。
