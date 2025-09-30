AI 驅動高速運算與網通需求 科技產業前景看俏
隨著AI應用爆發與高速運算需求大幅提升，相關產業鏈正進入快速成長期。兆豐投信表示，目前看好的產業包括高速運算與高速傳輸晶片、高階半導體設備、高階網通設備、特殊運用晶片（ASIC）、美國雲端服務供應商（CSP）業者、散熱技術以及無人機產業，皆有望受惠於全球數位化浪潮。
兆豐投信指出，除了當前的投資機會，未來將持續前瞻性布局新興應用領域，包括機器人、BBU 備援電力模組、電源管理 IC、PCB/CCL 材料以及光通訊技術，這些產業將成為下一波推動數位經濟的重要驅動力。
兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊建議，全球科技發展趨勢快速，AI、大數據、雲端運算與元宇宙應用將帶動龐大需求，投資人可以評估自身風險能力，透過專業團隊管理的主題型基金，鎖定元宇宙與數位科技新領域，其中涵蓋運算元件、網通設備、硬體裝置與數位平台等，較能有效捕捉高速運算、AI 與次世代科技應用的長期成長潛力。
