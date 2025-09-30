威剛第二、台廠五席進前八 HBM/DDR5擠產能帶動補庫存潮

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

研調機構集邦（TrendForce）30日最新報告指出，2024年全球DRAM模組市場營收達133億美元、年增7%，扭轉2023年衰退28%的低迷。關鍵在於2023年第4季後消費庫存出清，加上HBM與server DDR5占據原廠產能，其他品項供給轉緊、價格走揚，帶動模組端積極補庫存與加大採購。

不過到了2024年下半年，高價開始壓抑需求，模組廠難以把顆粒漲幅完全轉嫁到通路，出貨規模收斂；為降低成本，部分業者提高伺服器拆板顆粒的採購比重。

市占結構更集中：前五大吃下81%、前八大達83%。龍頭金士頓（KINS）以66%穩居第一，但因下半年消費需求轉弱、營收成長幅度落後同業；策略上仍鎖定高端定位、獲利優先。

個別業者表現分歧、但多受惠於新業務與通路擴張。威剛（3260）受益於2023年第2季～第3季備妥的低價庫存，2024年上半年放量，帶動全年營收成長20%、位居第二；金泰克（Kimtigo）延續海內外通路拓展，全年成長10%、位居第三。

十銓（4967）強攻電競並擴接企業級server DRAM專案，推動營收大幅成長59%、升至第四；博帝（Patriot）以消費／電競／工控多線布局，營收成長12%、居第五。

工控與新興應用成長明顯。宜鼎（5289）專注工控並布局edge AI，結合輝達（NVIDIA）平台擴大滲透，排名第六；宇瞻（8271）透過印度外包製造提升彈性，營收小幅復甦、列第七；亞奇雷（AGI）進駐Amazon日本後零售動能放大，擠入第八，且為前八大中增幅最高。

