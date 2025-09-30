imec達成High-NA EUV單次圖形化里程碑

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
利用直接金屬蝕刻，經過單次曝光High-NA EUV微影所製出的18奈米間距釕（Ru）導線。圖／imec提供
比利時微電子研究中心（imec）於上周舉行的2025年國際光電工程學會（SPIE）光罩技術暨極紫外光微影會議上，發表了兩項有關單次壓印極紫外光（EUV）微影的突破性進展包括間距為20奈米的導線圖形，包含與鑲嵌金屬化製程相關的13奈米圖形端到端（tip-to-tip，簡稱為T2T）關鍵尺寸（CD），以及在20奈米間距下，利用直接金屬蝕刻（direct metal etch）製程取得的釕（Ru）導線電性測試（electrical test）結果。

imec表示，這些成果部分由歐盟的奈米晶片試驗製程來推動實現，不僅為推進High-NA EUV圖形化的單次壓印性能立下重大里程碑，也突顯imec與艾司摩爾（ASML）之間的夥伴關係對推動High-NA EUV進入量產的更廣大生態系統所發揮的關鍵作用，突破2奈米以下的邏輯技術發展途徑。

imec在今年2月舉行的SPIE先進微影成形技術會議展示20奈米間距的金屬化導線結構後，如今運用單次曝光High-NA EUV微影步驟，實現包含13奈米T2T關鍵尺寸的20奈米間距導線圖形。針對13奈米的T2T結構，已測得最小只有3奈米的局部關鍵尺寸一致度（local CD uniformity），立下業界的里程碑。這些成果利用金屬氧化物阻劑（MOR）來實現，該阻劑透過塗布底層、光瞳形照明與光罩選擇來進行協同優化。

imec運算系統微縮研究計畫的資深副總（SVP）Steven Scheer表示，利用單次壓印High-NA EUV微影來實現這些邏輯設計能比多重圖形化少掉一些製程步驟、降低製造成本和環境影響力，還能提升產量。這些成果有助於內連導線製造的業界標準—鑲嵌金屬化製程。

他說，圖形端到端的結構能夠中斷一維（1D）的金屬軌道，所以是內連導線層的必要零件。為了達到邏輯技術發展藍圖的20奈米金屬間距，圖形頂端之間的距離預計會微縮到13奈米以下，同時保持內連導線功能正常。目前持續研發以進一步微縮T2T尺寸，可望達到11奈米，另一項目標是將這些結構轉移到下層的硬光罩，以實現真正的（雙）鑲嵌內連導線。

為了把金屬導線微縮到20奈米以下，業界未來可能會改用替代的金屬化方案。imec的第二項成果是展示釕（Ru）直接金屬蝕刻與單次曝光High-NA EUV微影的相容性。我們成功製出20奈米與18奈米間距的釕（Ru）導線，其中包含15奈米T2T結構與功能正常的內連導線，並達到低電阻。在20奈米間距的金屬化導線結構方面則取得了100%的電氣測試良率。

韓媒：SK海力士兩年內將增購20台新機台 將EUV數量增加一倍

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

據悉，鴻海（2317）員工年度分紅獎金，已按近幾年的慣例於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅依照各事業群以及個人的...

盧特尼克拋「美版矽盾」： 美晶片充足才能護台 美台產能五五分

美國商務部長盧特尼克27日表示，在中國毫不掩飾要奪取台灣的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五...

新聞評論／美拋「矽盾」為川習會暖身兼逼台讓步

在台美持續磋商對等關稅等經貿議題之際，美國商務部長盧特尼克拋出「美版矽盾」的震撼彈，與美國總統川普先前提出「要美國保護台...

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳表示，川普總統推動的H-1B簽證新規定，每份申請收取10萬元費用恐使移民追尋...

搶Nvidia市占 華為頂級AI晶片傳明年產量翻倍

中國華為正準備明年大幅提高其最先進人工智慧（AI）晶片的產量，在Nvidia(輝達，又譯英偉達)應對地緣政治不利因素之際...

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚...

