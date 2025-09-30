imec達成High-NA EUV單次圖形化里程碑

比利時微電子研究中心（imec）於上周舉行的2025年國際光電工程學會（SPIE）光罩技術暨極紫外光微影會議上，發表了兩項有關單次壓印極紫外光（EUV）微影的突破性進展包括間距為20奈米的導線圖形，包含與鑲嵌金屬化製程相關的13奈米圖形端到端（tip-to-tip，簡稱為T2T）關鍵尺寸（CD），以及在20奈米間距下，利用直接金屬蝕刻（direct metal etch）製程取得的釕（Ru）導線電性測試（electrical test）結果。

imec表示，這些成果部分由歐盟的奈米晶片試驗製程來推動實現，不僅為推進High-NA EUV圖形化的單次壓印性能立下重大里程碑，也突顯imec與艾司摩爾（ASML）之間的夥伴關係對推動High-NA EUV進入量產的更廣大生態系統所發揮的關鍵作用，突破2奈米以下的邏輯技術發展途徑。

imec在今年2月舉行的SPIE先進微影成形技術會議展示20奈米間距的金屬化導線結構後，如今運用單次曝光High-NA EUV微影步驟，實現包含13奈米T2T關鍵尺寸的20奈米間距導線圖形。針對13奈米的T2T結構，已測得最小只有3奈米的局部關鍵尺寸一致度（local CD uniformity），立下業界的里程碑。這些成果利用金屬氧化物阻劑（MOR）來實現，該阻劑透過塗布底層、光瞳形照明與光罩選擇來進行協同優化。

imec運算系統微縮研究計畫的資深副總（SVP）Steven Scheer表示，利用單次壓印High-NA EUV微影來實現這些邏輯設計能比多重圖形化少掉一些製程步驟、降低製造成本和環境影響力，還能提升產量。這些成果有助於內連導線製造的業界標準—鑲嵌金屬化製程。

他說，圖形端到端的結構能夠中斷一維（1D）的金屬軌道，所以是內連導線層的必要零件。為了達到邏輯技術發展藍圖的20奈米金屬間距，圖形頂端之間的距離預計會微縮到13奈米以下，同時保持內連導線功能正常。目前持續研發以進一步微縮T2T尺寸，可望達到11奈米，另一項目標是將這些結構轉移到下層的硬光罩，以實現真正的（雙）鑲嵌內連導線。