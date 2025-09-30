宏碁2025家庭日盛大登場 多元共融與永續體驗活動

宏碁（2353）於27日在桃園埔心牧場舉辦一年一度的家庭日盛會，今年以「宏碁郊響曲」為主題，邀請員工與眷屬親友齊聚同樂，透過自然探索、互動遊戲與公益活動，展現「多元、共融、永續」的核心精神。不僅夜晚的演唱會眾星雲集，現場活動更結合生態教育、社會參與與寵物友善等元素，讓不同世代都能共享美好時光，並遵循ISO 20121活動永續標準，持續為企業與社會創造正向影響力，展現宏碁長期對員工、家庭與社會的關懷。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「家庭日不僅是員工與親友歡聚的時刻，更是宏碁企業文化的縮影。透過多元面向的活動設計，我們希望讓同仁於自然與人文交融的場域中，感受到企業對情感連結的重視，在工作之餘，與家人共享歡樂時光，追求工作與生活平衡的幸福感。我們深信在充滿信任與自在的環境中，人才能充分發揮潛能，進而使企業穩健前行，開創更具韌性與價值的未來。」

宏碁家庭日規劃適合各年齡層參與的互動活動，融入動物知識與生態教育，引導同仁在遊戲中探索自然多樣性，激發對相關議題的理解與關注。DIY工作坊更延續Aspire Vero 16筆記型電腦採用牡蠣殼材質的機殼設計精神，推出由牡蠣粉製成的擴香夾，讓參與者透過實作體驗生物基再生材料的創新可能；並與在地木匠協會合作打造木廢料再生機器人課程，透過行動實踐再利用（Upcycling）理念，深化對資源的省思與了解。

如同宏碁過往於家庭日活動中對環保材料的積極應用，並透過量化管理作為指標，包括：使用RPET再生寶特瓶紗製布料及可分解瓦楞紙板，預估整體非分解性廢棄物減量80%；且合作廠商中85%為台灣企業，減少物流運輸里程。

宏碁亦邀請公益團體與偏鄉孩童共襄盛舉，藉由凝聚多方力量、創造共享價值，讓家庭日不僅只是員工歡聚的場合，更是推行公益的舞台。同時，宏碁深知毛小孩已成為家中的一份子，攜手中華民國保護動物協會，提供免費疫苗接種、寵物健檢及闖關活動，讓萌寵也能健康快樂玩耍。晚間的星光演唱會更將活動氣氛推向最高點，邀請療癒系創作樂團理想混蛋、靈魂女聲MIUSA帶來膾炙人口的曲目，壓軸登場的動力火車以經典曲目及氣氛滿點的舞台魅力，點燃全場熱情，為家庭日畫下句點。

今年家庭日持續舉辦第二屆寶寶挑戰賽，為不同階段的幼兒打造適齡且富趣味性的專屬活動。宏碁不僅重視員工的職涯發展，更以相關的福利措施支持員工兼顧工作與家庭。宏碁2023年起推動「Acer Baby員工育兒協助方案」，讓即將分娩或及育有幼兒的父母，提供居家辦公的彈性，營造讓員工安心的職場環境，並定期傾聽員工的回饋做為未來修訂的參考，截至目前已有超過一半符合資格的同仁申請參加。同時，有感於初為人父、人母的驚喜無措，宏碁定期舉辦「Acer Baby爸媽共學坊」，邀請專業講師為0至6歲孩童的家長帶來系列課程，協助同仁提升育兒信心與能力，讓員工在家庭與職涯中都能獲得充分支持，打造多元、平等、共融的職場文化，盼能攜手員工共創美好未來。