工研院長劉文雄：產業提高能源效率 AI才能持續發展

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，台灣為產業鏈中心，大啖AI商機，不過，AI對於電力需求龐大，台灣電力供應備受各界關注。工研院院長劉文雄接受中央社專訪表示，AI相當耗電，業界應該提高能源效率，同時資源規劃最佳化，AI才得以持續發展。

劉文雄接受中央社專訪，以財務管理來說明台灣電力供應是否足夠。他說，錢夠不夠是看怎麼用錢，至於電夠不夠就看怎麼用電，當支出太多時，就要想辦法去賺更多錢，否則就要節省開支，這樣才能收支平衡。

劉文雄表示，如果行為不改變，繼續浪費電，電永遠都會不夠。電費便宜，大眾對於浪費電比較沒有感覺，當電費提高就會痛，就會知道沒有用到的燈要關掉，出門的時候要關掉冷氣，一些習慣、行為改變，對於節省電力具有很大潛力。

他強調，一度電沒有用到一度電的效益，如冷氣外洩就是浪費，若能提高能源效率，將建築玻璃做好隔熱處理，一度電用到一度電的效果，對於能源轉型絕對具有正面影響。

劉文雄以美國加州為例，曾有一年的夏天突然間監控用電非常高，瀕臨輪流停電的狀況，調度中心發布簡訊給全部州民，告知電力系統非常緊急，如果有不需要用的電請暫時關掉，結果在短短1小時內，用電量掉了1GW，避免了分區輪流停電的情況。

劉文雄說，這顯示全民的力量是很大的，希望台灣民眾也能夠了解，不要每天只會指責說缺電、能源不足，應該自省有沒有浪費電。

劉文雄認為AI產業為了持續發展，一定要發展提高能源效率的技術，如散熱技術及節能晶片等，減緩用電增速。此外，AI用電有高有低，資料中心間可以互相配合，當用電低的時候，可以將一些電釋放給別人使用，在資源規劃進行通盤考量，以最佳化使用。

提到近5到10年逐漸盛行的詞「電網韌性」，劉文雄表示，畢竟人做的東西一定會壞，因此除了可靠度外，韌性也相當重要，就是東西壞了後，能夠趕快恢復正常，如電網在風災受損後，能在短時間內復電。

至於如何提升電網韌性，劉文雄說，首先是改善基礎設施，在適合的地方盡量地下化，但是地下化後，當壞掉時要修復會比較慢，要權衡利弊。

其次，應考慮不同的電網架構，劉文雄表示，電網一般是樹枝狀，從發電、輸電到家庭是一條線路，當線路斷掉，家庭就沒電。

而科學園區則採取雙迴路供電方式，當其中一條線路沒電，還有另外一條線路可以供電；另有一種是配電系統網路，舊金山市區就是採取這種方式，降低了停電的可能性。

劉文雄說明，微電網分有2種，其一是類似區域電網，平常與大電網連在一起，當出現狀況時，可以自大電網解聯，支應醫院、交通號誌等一些重要用電。另一種則是當災害發生時，整合太陽光電、儲能，建構起小社區的避難中心。

劉文雄表示，科技可以增進電網基礎建設，導入資通訊（ICT）技術讓電網自動化，不僅能夠提升電網運轉效率，當故障時，也能夠更快恢復，而修剪樹枝也是提升電網韌性的簡單做法。

劉文雄指出，工研院在六甲設有微電網示範系統，包含有太陽能、儲能、小型發電機及微電網控制器等，管理微電網與大電網的併聯或解聯。

另外，工研院還開發虛擬電廠技術，劉文雄說，這與台電需量反應市場連接，幾個分散能源能夠一起增加或減少供電，有如一座大電廠。

工研院在沙崙還設有氫能驗證平台，自產氫到氫氣應用或氫氣運輸等驗證平台，工研院並打造釩液流電池供應鏈，透過回收取得關鍵的釩原料。

工研院研發的移動式光儲系統「E-CUBE」，在今年7月的丹娜絲風災中實際派上用場，進駐多個社區據點，協助提供基本電力與充電服務，支撐第一線需求。工研院還攜手新創公司氫豐綠能提供氫燃料電池系統，支援中華電信基地台供電，協助災區恢復通訊。

劉文雄表示，能源轉型要持續不斷努力推動，不可能走一步退兩步，要有一致性，要一直繼續走下去，不能放棄；而且能源策略規劃或執行，絕對不是1、2年的事情，是5年、10年，不可能中間轉彎，或回頭，他未來會持續努力不懈。