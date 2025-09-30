快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

調研統計：VR 市場顯疲態 Meta 穩居龍頭地位

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Counterpoint Research公布，受到消費需求疲弱影響，2025年上半年全球VR（虛擬實境）頭戴裝置出貨量年減14%。其中Meta雖出貨量下降，但仍以約80%的市占率穩居市場領導地位。

相較之下，AR（擴增實境）智慧眼鏡市場展現更強勁的成長動能，上半年出貨量年增50%，主要受惠於Xreal與RayNeo等品牌的新產品發表。至於波導（Waveguide）架構的AR智慧眼鏡出貨量在上半年已占整體市場約17%，隨著Rokid Glasses與Meta Ray-Ban Display等新產品量產，其比重預期將持續上升。

展望未來，Counterpoint認為，隨著硬體製造商與國際大廠加大在AR智慧眼鏡的投入，結合「AR+AI」所帶來的新應用體驗，市場有望迎來快速且強勁的成長。

貨量 AR 智慧眼鏡

延伸閱讀

川普政府挑戰台灣矽盾論 美晶片自製率40% 不可能的任務

電商、零售業 迎RMN時代

蘋果等企業大聘H1-B員工又裁員 參議員要求解釋

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

相關新聞

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

據悉，鴻海（2317）員工年度分紅獎金，已按近幾年的慣例於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅依照各事業群以及個人的...

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚...

台積電啟動EUV動態省電 未來5年將省近2億度電

台積電ESG電子報今日揭露，公司攜手供應商推動「極紫外光（EUV）動態節能計畫」，今年9月開始導入位於中科的15B廠及位...

半導體風雲／台積電接班梯隊成形 鐵三角各有任務

台積電選在年度運動會前夕宣布重要高階人事調整，美國亞利桑那子公司（TSMC Arizona）執行長王英郎階段性任務完成，確定調回台灣，由副總經理莊瑞萍接替他赴美上陣，肩負先進製程在美擴大量產規模的重責。新人事案從10月1日生效。王英郎回台後負責的業務，備受關注，一般預料，將先接掌莊瑞萍負責的先進製程營運一部工作，等於也傳達台積電新一波接班梯隊成形。

台美晶片製造五五分 專家：川普任內達標可能性極低

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。