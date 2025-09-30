調研統計：VR 市場顯疲態 Meta 穩居龍頭地位
Counterpoint Research公布，受到消費需求疲弱影響，2025年上半年全球VR（虛擬實境）頭戴裝置出貨量年減14%。其中Meta雖出貨量下降，但仍以約80%的市占率穩居市場領導地位。
相較之下，AR（擴增實境）智慧眼鏡市場展現更強勁的成長動能，上半年出貨量年增50%，主要受惠於Xreal與RayNeo等品牌的新產品發表。至於波導（Waveguide）架構的AR智慧眼鏡出貨量在上半年已占整體市場約17%，隨著Rokid Glasses與Meta Ray-Ban Display等新產品量產，其比重預期將持續上升。
展望未來，Counterpoint認為，隨著硬體製造商與國際大廠加大在AR智慧眼鏡的投入，結合「AR+AI」所帶來的新應用體驗，市場有望迎來快速且強勁的成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言