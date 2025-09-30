調研統計：VR 市場顯疲態 Meta 穩居龍頭地位

Counterpoint Research公布，受到消費需求疲弱影響，2025年上半年全球VR（虛擬實境）頭戴裝置出貨量年減14%。其中Meta雖出貨量下降，但仍以約80%的市占率穩居市場領導地位。

相較之下，AR（擴增實境）智慧眼鏡市場展現更強勁的成長動能，上半年出貨量年增50%，主要受惠於Xreal與RayNeo等品牌的新產品發表。至於波導（Waveguide）架構的AR智慧眼鏡出貨量在上半年已占整體市場約17%，隨著Rokid Glasses與Meta Ray-Ban Display等新產品量產，其比重預期將持續上升。

展望未來，Counterpoint認為，隨著硬體製造商與國際大廠加大在AR智慧眼鏡的投入，結合「AR+AI」所帶來的新應用體驗，市場有望迎來快速且強勁的成長。