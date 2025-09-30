快訊

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

中央社／ 舊金山29日專電
川普政府力促晶片製造回歸。示意圖／AI生成
川普政府力促晶片製造回歸。示意圖／AI生成

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚落效應為一大考驗，美國幅員遼闊、各州存在利益分配矛盾構成挑戰；晶片產品後段製程尚難在美國完成。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日提到台灣美國晶片製造「五五分」，引發關注。川普（Donald Trump）政府力促製造回歸，晶片大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）執行長黃仁勳、蘇姿丰多次公開表示，支持多元產地以強化供應鏈韌性。

蘇姿丰27日在矽谷出席華美半導體協會（CASPA）年會晚宴，被問到在美打造半導體製造生態系的機會與挑戰時指出，生產據點分布在不同地區非常重要，許多半導體公司正努力將更多製造帶到美國和世界其他地區，產業應該要支持這樣的做法。

她補充，台灣在高效生產並提供先進技術表現極為出色，「我們與台積電的合作，可能是我們最重要的夥伴關係。」而半導體至關重要，必須確保供應鏈多元化。

她也指出，製造回歸美國需要很長時間、很大努力，以及供應鏈所有環節的共同合作。

美國政府政策持續在矽谷發酵，半導體界透過對話試圖凝聚共識、應對挑戰。

台積電首席科學家、史丹佛大學電機系教授黃漢森日前在一場研討會上被問到類似問題，他以學者身分表示，在發展半導體上，台美兩地各有不同的挑戰；台灣方面，需求增加但人才逐漸短缺是一大問題，台積電幾乎已吸納了台灣所有可用的博士人才。

就美國而言，黃漢森指出，美國半導體製造最大的困難在於「幅員遼闊」，50個州的人口分散各地，而世界上許多成功的先進製造業都擁有所謂聚落效應（cluster effect），整個供應鏈生態系、整個基礎設施在地理上彼此鄰近，才能互相支援。

黃漢森舉例，一座每週7天、每天24小時運轉的晶圓廠，一旦設備發生故障，供應商的工程師必須在周遭才能協助解決問題，不太可能等到供應廠商派人飛去處理。

他分析，這種聚落效應在美國仍有待發展，而且政治上，要把所有資源都聚集在同一個地方是非常困難的，「這些就是美國需要解決的關鍵挑戰」。

他也表示聚落成形需要時間，並非一蹴可幾；例如美國南部南卡羅來納州的汽車製造業便是一個成功典範，日本和德國公司相繼到當地建立汽車廠，在打造聚落效應上取得成果，但那是經過約30年時間才逐步實現，「必須非常有耐心」。

一位不具名半導體業界人士向中央社分析，美國政府作法確實有助晶片製造回歸美國，台灣企業在美國擴大產能、打造相關供應鏈，同時持續對外尋求風險分散已是進行式。不過，供應鏈後段毛利較低的公司來美國則面臨成本、利潤等挑戰。

他表示台積電生產晶圓，完成之後，後段製程可能還需要至少1個月以上的時間，美國較缺乏能夠接手那些環節的公司，面臨到即使蓋了晶圓廠，到一定階段後可能還是得送回亞洲進行後段製程，才能做出最終產品的問題，仍有成本和流程的重重考驗。

延伸閱讀

過度重內輕外 川普新國防戰略美軍高層齊表憂心

傳習近平施壓川普反台獨 外交部：美對台立場「沒有改變」

台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

川普援引第232條再出手！對木製家具等課25%關稅 最快10月14日上路

相關新聞

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

據悉，鴻海（2317）員工年度分紅獎金，已按近幾年的慣例於30日匯入員工帳戶。該公司強調，員工分紅依照各事業群以及個人的...

川普促美製晶片 業界：耗時長、幅員闊難成聚落

川普政府力促晶片製造回歸，超微執行長蘇姿丰近日談到在美打造半導體供應鏈時強調這是一件好事，「但需要很長時間」；業界分析聚...

台積電啟動EUV動態省電 未來5年將省近2億度電

台積電ESG電子報今日揭露，公司攜手供應商推動「極紫外光（EUV）動態節能計畫」，今年9月開始導入位於中科的15B廠及位...

半導體風雲／台積電接班梯隊成形 鐵三角各有任務

台積電選在年度運動會前夕宣布重要高階人事調整，美國亞利桑那子公司（TSMC Arizona）執行長王英郎階段性任務完成，確定調回台灣，由副總經理莊瑞萍接替他赴美上陣，肩負先進製程在美擴大量產規模的重責。新人事案從10月1日生效。王英郎回台後負責的業務，備受關注，一般預料，將先接掌莊瑞萍負責的先進製程營運一部工作，等於也傳達台積電新一波接班梯隊成形。

台美晶片製造五五分 專家：川普任內達標可能性極低

美商務部持續對台遊說晶片製造「五五分」，引發高度關注。專家埃澤爾評估，川普於任內達標的可能性極低，但他認同商務部長對「矽...

美台晶片產能五五分 外媒：尋求擴大與台積夥伴關係

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論是呼應對過度依賴台灣先進晶圓代工的長期擔憂，他有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。